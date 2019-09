Chi è Giulia Carnevale | la figlia di Paola Perego

Volley - Europei 2019 : la magia della piccola Slovenia - una squadra “italiana” in finale. Numero di Giuliani - Russia e Polonia inginocChiate : Un Paese di due milioni di abitanti (praticamente la stessa popolazione di Milano), una nazione sportivamente forte che nell’ultimo mese ha vinto la Vuelta di Spagna con Primoz Roglic (già terzo al Giro d’Italia) e che ieri sera ha compiuto un’autentica impresa sportiva. Questa è la Slovenia, una nazione molto piccola ma che ha deciso di investire tantissimo sullo sport e che in molte discipline è in grado di tenere testa alle ...

Mara Venier - colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista : “Non so Chi sia” : Mara Venier, colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista a Domenica In: “Non so chi sia” La scorsa settimana Giulia De Lellis è sbarcata a Domenica In ed è stata intervistata con la sapiente guida di Mara Venier. Ora emerge un curioso retroscena raccontato dalla stessa conduttrice veneziana che si è confessata lungo le colonne […] L'articolo Mara Venier, colpo a Giulia De Lellis dopo l’intervista: “Non so chi ...

Giulia De Lellis - il suo libro in vetta alle classifiche. E alcune frasi già virali : “Sono sChifata! Quanto? Prendete ciò che vi fa venire la nausea… mescolate fino a ottenere un composto di me***” : Che Giulia De Lellis abbia scritto un libro non è una cosa così sconvolgente. Dagli youtuber fino ai cuochi, il mondo dell’editoria non nega una pubblicazione proprio a nessuno. Vederlo ai vertici delle classifiche di vendita, invece, fa un po’ più strano: non tanto per il seguito che ha l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (il suo fan club, composto dalle “bimbe di Giulia”, è imponente e ‘incute terrore’ a ...

Giulia De Lellis ancora contro l'ex Andrea : 'Deve farsi problemi Chi ha rovinato tutto' : Giulia De Lellis continua ad essere un vero e proprio "fiume in piena" e nel corso dell'intervista rilasciata questo sabato pomeriggio alla trasmissione Verissimo in onda su Canale 5 si è tolta un bel po' di sassolini dalle scarpe nei confronti del suo ex fidanzato Andrea Damante. Come ormai noto, infatti, l'ex partecipante di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare un libro dal titolo emblematico 'Le corna stanno bene su tutto', nel quale ha ...

