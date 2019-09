Che tristezza il capitalismo millennial | vegetale e analcolico

Mal d’Autunno : tristezza - stanChezza e malumore i sintomi più comuni. Ci sono 2 rimedi semplici ed efficaci : L’autunno è ormai arrivato e, quando poi sarà il momento del cambio d’ora, le giornate saranno via via più corte. Con meno ore di luce a disposizione e condizioni meteo più “opprimenti”, tanti italiani avvertono ansia e malumore. Ad angosciare maggiormente sono la perdita del senso del tempo e il timore di non riuscire a far tutto, secondo uno studio di “In a Bottle“. “Umore triste, irritabilità, astenia e stanchezza, maggior ritiro ...

Sala : “Immaginate Che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il nuovo stadio illuminato” : A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindaco Sala è tornato a parlare dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta ...

MotoGp – La tristezza di Jorge Lorenzo : “sto soffrendo molto - in Honda sono meno felice Che in Yamaha o Ducati” : Jorge Lorenzo non nasconde le sue difficoltà in Honda: lo spagnolo ammette di essere più triste rispetto al periodo in Yamaha e Ducati Le prestazioni migliorano sensibilmente, ma Jorge Lorenzo non si schioda dalle ultime posizioni. Lo spagnolo mantiene il suo carattere combattivo, ma non riuscire a dare il meglio di sè in moto non genere in lui sensazioni positive. In una recente intervista riportata da Motorsport, Lorenzo commenta così il ...

Carola Rackete a Piazzapulita - Salvini commenta sui social : "Ha pontificato in tv - Che tristezza" : "Avete sentito pontificare in diretta tivú l’idolo dei sinistri di casa nostra? Con aria di superiorità ci informa del suo disinteresse per la politica italiana: lei è “un’ecologista”, vuole salvare il pianeta e l’umanità dall’aumento delle temperature... Poi però, chissà perché, viene da noi a speronare le motovedette della Guardia di Finanza. È pronta a tornare in mare, contenta che il nuovo governo sia meno “rigido” ma ci bacchetta: serve ...

de Magistris scrive al Giorgetti “Che tristezza i cori denigratori dei tifosi a Firenze” : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, scrive all’onorevole Giorgetti, Sottosegretario di Stato con delega per lo Sport in merito ai cori razzisti dei tifosi della Fiorentina durante l’incontro contro il Napoli che si è svolto sabato sera al Franchi. cori e insulti di cui è stato vittima anche il tecnico Carlo Ancelotti come ha dichiarato al termine dell’incontro “Alla prima trasferta del Napoli a Firenze, i tifosi ...

