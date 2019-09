Catania | arrestato lo chef della droga

Catania - parcheggiatore abusivo minaccia carabiniere : “Bastardo - dammi 3 euro”. Arrestato : Un parcheggiatore abusivo di 36 anni, Abdelghani Chaoui, è stato Arrestato a Catania per tentata estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver preteso da un carabiniere fuori servizio 3 euro ed averlo insultato: "I carabinieri sono bastardi, appena vai via ti spacco la macchina". Sarà anche espulso definitivamente dall'Italia.Continua a leggere

Catania - picchia e minaccia la fidanzata di 14 anni incinta. Arrestato un 26enne : Un’altra storia di maltrattamenti legati a una relazione sentimentale. Questa volta la vicenda ha coinvolto una ragazzina di 14 anni di un paesino dell’hinterland catanese vittima di insulti, minacce e botte da parte di un giovane di 24 anni dal quale era rimasta incinta due volte. La violenza inizia quando la 14enne decide di interrompere la gravidanza, decisione non condivisa dal fidanzato. A questo punto la ragazza lo lascia, ma per ...

Catania : ragazza madre abortisce - ma le violenze non terminano - fidanzato arrestato : SI tratta dell'ennesima storia di violenza sulle donne. Episodi come questo sono ormai all'ordine del giorno e ciò che accomuna queste storie non è solo la sofferenza delle donne, che restano in silenzio per la troppa paura di soffrire ancora di più, ma soprattutto il fatto che nessuno, nemmeno i familiari, riesca a notare la paura e il dolore nei loro occhi. Questa volta la storia si svolge a Catania e la protagonista è una ragazzina di soli ...

Catania - 15enne abortisce per paura. Arrestato il fidanzato violento : Orrore in un paese in provincia di Catania dove una 15enne ha abortito per terrore nei confronti del suo ragazzo di 24 anni. Si erano messi insieme quando lei aveva 14 anni e la loro storia è andata avanti tra botte e insulti. Anche una gravidanza, con la paura della giovane che la madre scoprisse tutto, bebè e schiaffi. E così la ragazzina ha deciso di abortire e, picchiata ancora una volta dal 24enne per quella scelta presa a sua insaputa, è ...

Catania - a 14 anni resta incinta due volte del fidanzato 24enne : da lui botte e minacce - arrestato : Un 24enne nel Catanese è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti di una ragazzina di 14 anni con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale e che due volte era rimasta incinta. La prima volta lui l’avrebbe picchiata perché lei aveva deciso di interrompere la gravidanza. A denunciarlo la ragazza e sua madre.Continua a leggere

Catania - quindicenne abortisce per paura : arrestato fidanzato 24enne : La ragazza ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri, che intervengono proprio quando stava per essere picchiata di nuovo

Corriere della droga pescarese - arrestato dalla GdF di Catania - trasportava 46 kg di marijuana : Catania - Militari della guardia di finanza di Catania hanno arrestato un Corriere di droga che nella sua auto trasportava oltre 46 chilogrammi di marijuana e 200 grammi di hashish. L'uomo, che ha 48 anni è originario di Pescara e residente a Teramo ed in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato bloccato per un controllo da militari della compagnia Pronto impiego di Catania vicino a un centro ...

Catania - ferisce il fratello per lite sul reddito di cittadinanza - arrestato : L'Inps ha concesso una sola card per i due disoccupati, botte per decidere come spendere i 700 euro