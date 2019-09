Caso Cappato | la vita è sacra finché è umana E la decenza imporrebbe il silenzio di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) La sentenza della Corte Costituzionale sulla non punibilità di Marco, per avere assistito il dj Fabo a porre fine alle indicibili sofferenze di unaapparente, non è un “liberi tutti e ammazzatevi come volete”. La Suprema Corte, con disappunto e dispiacere, prende atto di doversi ancora una volta sostituire al Parlamento, inadempiente nei momenti più importanti del suo “doveroso magistero” di legislatore che non può delegare ad altri. La Corte aveva concesso un anno. Invano. Undici mesi trascorsi inutilmente a rincorrere farfalle sotto l’arco di Tito, undici mesi di guerricciola infantile tra 5S e Lega a chi la sparava più grossa, logicamente “per il bene dell’Italia” o, più esattamente, del “popolo”. Il Parlamento non ha avuto tempo per legiferare sul delicato momento di disporre e come dell’atto finale dell’esistenza, ...

