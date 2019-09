Carmelo Chiaramonte | olive e tonno alla cannabis in cucina | arrestato lo chef siciliano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Due piante dialte 2 metri e mezzo, mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana. E poi ancorae caffèmarijuana. È quanto trovato nelladell’abitazione dello, detto il “cuciniere errante”, a Trecastagni, alle pendici dell’Etna. Il cuoco 50enne, spesso in tv in trasmissioni come Geo&Geo o nel canale Gambero Rosso, è statodai carabinieri, e poi subito rimesso in libertà in attesa di processo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti., che in un suo spettacolo del 2015 Ricette immorali e cibi afrodisiaci, esordiva con la frase “un cuoco è un drogato d’aromi e un alchimista”, si è difeso dichiarandosi un “consulente agroalimentare dellamediterranea del terzo millennio”ricerca di nuovi gusti e aromi. Ad attrarre i ...

