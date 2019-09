Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) Il 6 agosto scorso, la Corte d’Appello federale ha respinto la richiestantus di revocare lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006 dopo. Contro quella decisione il club bianconero ha presentatoaldidello Sport del Coni.che, ricorda il CorriereSera, aveva già dichiarato, il 6 maggio, che non c’era più spazio per un’impugnazione di fronte alla giustizia sportiva. Tra le motivazioni addotte nel, gli avvocaticitano la circostanza che i giudiciCorte d’Appello erano decaduti dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, eccezione contestata dagli avvocati Figc. Il Corriere ricostruisce la vicenda. Nel dicembre 2018 la Corte di Cassazione aveva chiuso il procedimentodi fronte alla giustizia ordinaria. Da allora lantus ha presentato due nuovi ricorsi: il primo dichiarato ...

SiamoPartenopei : La Juventus non si arrende: altro ricorso al Collegio di Garanzia per Calciopoli - napolista : #Calciopoli , altro ricorso della #Juve . Si torna al Collegio di garanzia - ilNapolista - GirasoleM : RT @JuvMania: #Juventus, altro ricorso su #Calciopoli: si ritorna al Collegio di garanzia, tempi e dettagli -