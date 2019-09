Calcio | Serie A 2019-2020 | Sassuolo-Atalanta 1-4 | poker dei bergamaschi al Mapei Stadium

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Acqua&Sapone vincente - Italservice bloccato dal Kaos Mantova : Va in archivio la seconda giornata del campionato di Calcio a 5 di Serie A. I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro sono stati bloccati dal Kaos Mantova sul 4-4. Al Pala Nizzo non sono state sufficienti una doppietta di Honorio e le realizzazioni di Borruto e di Canal a garantire il successo. I due gol di Dimas e le marcature di Parrel e di Leleco hanno permesso alla compagine di Giuseppe Milella di uscire con il risultato ...

Calcio - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Juventus-SPAL 2-0 - decidono le reti di Pjanic e Ronaldo. Bianconeri in vetta in attesa dell’Inter : La Juventus fa suo l’anticipo della sesta giornata di Serie A. I Bianconeri superano per 2-0 in casa la SPAL grazie ad una rete per tempo di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Una buona partita della squadra di Sarri, specialmente nella ripresa, quando anche la pressione dei ferraresi è calata. Con questo successo la Juventus si porta in testa alla classifica in attesa della sfida delle 18.00 dell’Inter, impegnata a Genova contro la ...

CONSIGLI FANTACalcio Serie A/ Focus sui rigoristi : Mancosu eccellente - 6giornata - : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte sui giocatori da schierare in formazione per la sesta giornata. Sempre importanti i rigoristi: spicca Mancosu.

Calendario Serie A Calcio - le partite di oggi in tv (28 settembre). Quali vedere su DAZN e Sky : orario e palinsesto : oggi prenderà il via la sesta giornata di Serie A. E’ la terza partita in una sola settimana e questo potrebbe modificare gli equilibri in campo. Come di consueto saranno tre gli anticipi. Ad aprire il programma i campioni d’Italia della Juventus che attendono all’Allianz Stadium la Spal. Alle ore 18 la capolista Inter farà visita alla Sampdoria in una gara che si preannuncia abbastanza ostica per i ragazzi di Antonio Conte. A ...

DIRETTA Juventus-SPAL - LIVE Serie A Calcio : orario d’inizio - canale tv - streaming e palinsesto : Maurizio Sarri e la Juventus vogliono riprendersi la vetta della Serie A, vincendo e mettendo pressione all’Inter. Per tornare al comando della classifica in solitaria, in attesa della sfida dell’Inter in casa della Sampdoria, la Vecchia Signora chiede strada oggi, sabato 28 settembre, alle ore 15.00, alla SPAL. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della sesta giornata della Serie ...

DIRETTA Sampdoria-Inter - LIVE Serie A Calcio : orario - tv - streaming e palinsesto : La sesta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si apre quest’oggi con i primi tre anticipi del turno tra cui figura anche il match della capolista Inter a Genova contro la Sampdoria. Alle ore 18.00 si gioca allo stadio Luigi Ferraris un testa coda estremamente importante per entrambe le compagini, chiamate a fare risultato per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi di questo avvio stagionale. I padroni di casa liguri ...

Serie A Calcio oggi in tv : calendario e orari delle partite. Come vederle su DAZN e Sky (28 settembre) : Sabato di gare intenso per la Serie A di calcio 2019/2020, che vivrà quest’oggi ben tre partite, a partire dalle ore 15, quando la Juventus continuerà la caccia al primo posto affrontando la SPAL, per una sfida da non sottovalutare, con diretta televisiva su Sky Sport. L’emittente di Murdoch, inoltre, acquisisce i diritti anche per il match della capolista Inter, che alle ore 18 se la vedrà con la Sampdoria, per proseguire la ...

Calcio a 5 - Serie A 2019-2020 : Grassano continua a stupire - vince anche il Real Rieti : Si è aperta oggi con quattro anticipi la seconda giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio a 5. La trentasettesima edizione della massima Serie del Futsal ha riaperto definitivamente i battenti cominciando un cammino che porterà le sedici squadre lungo la Regular Season fino ad inizio maggio. continua la precoce favola della neopromossa Signor Prestito CMB, il team di Grassano (Basilicata) che dopo l’imponente 8-2 rifilato a Pescare nella ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb sul girone C : tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro : Pronostici Serie C – Si gioca la settima giornata della Serie C. In particolare, sempre più agguerrito il girone C, quello centro-meridionale. Il pareggio tra Ternana e Reggina ha consentito al Catanzaro, vittorioso contro il Rieti di balzare in testa a pari punti con gli umbri e a +1 sugli amaranto. Dodici punti anche per il Catania, a 11 c’è il Potenza. I consigli di CalcioWeb. Pronostici Serie C Casertana-Catanzaro GOAL ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 6^ giornata : il Trapani torna al gol - primo pari Cittadella : Pronostici Serie B – Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo per la sesta giornata. Tanti i match interessanti a partire dall’anticipo del venerdì tra Pescara e Crotone. Sabato spicca Empoli-Perugia, domenica si gioca Benevento-Entella. L’Ascoli, capolista, è di scena a Cremona nel posticipo. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Pronostici Serie B PESCARA-CROTONE GOAL – ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb della 6^ giornata : Milan-Fiorentina da Over : Pronostici Serie A – Nemmeno il tempo dei bilanci per la 5^ giornata che già si torna in campo per il nuovo turno del massimo campionato italiano. Sabato di grande passione, si prende il via con la partita tra Juventus e Spal, i bianconeri sono lanciati e non hanno intenzione di fermarsi, la squadra di Semplici è in piena crisi e non sembra in grado di poter impensierire il club bianconero. Alle 18 la risposta dell’Inter contro ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 5^ giornata : Belotti fenomenale - Sirigu da Nazionale : TOP 11 Serie A – Un altro turno di Serie A è andato in archivio. L’Inter fa 5 su 5 vincendo contro la Lazio, la Juventus segue a due punti di distanza, grazie alla rimonta di Brescia. Al terzo posto si issa l’Atalanta, che sbanca l’Olimpico. Il Napoli cade contro il Cagliari, ancora male Milan e Lazio. In zona salvezza colpaccio del Lecce a Ferrara, Spal e Sampdoria in crisi nera. Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della ...

Serie A - la FLOP 11 di CalcioWeb della 5^ giornata : Koulibaly e Murillo si ‘confermano’ : La Serie A corre spedita, si gioca quasi ogni sera. Settimana intensa quella del massimo campionato italiano per via del primo turno infrasettimanale della stagione. Qualche conferma in questa tre giorni della quinta giornata, ma anche qualche sorpresa. Tanti coloro che, come in ogni turno, si sono contraddistinti per episodi negativi e che hanno determinato in maniera importante le sorti del match a sfavore della loro squadra. A partire ...

Calendario Serie A Calcio - quali partite della sesta giornata vedere su DAZN. Programma - orari - tv e streaming : Si sta avvicinando il momento degli incontri della sesta giornata di Serie A di calcio 2019-2020, con il Programma che si snoda fino a lunedì. Saranno in particolare tre le sfide che faranno parte della Programmazione di DAZN: la prima è quella che vede l’Atalanta affrontare la trasferta di Reggio Emilia, che poi vuol dire semplicemente Sassuolo nell’attuale panorama calcistico italiano. Successivamente, la domenica alle 12:30, sarà ...