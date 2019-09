Brescia | arrestato il direttore dell' Agenzia delle Entrate | Ha favorito un clan

Brescia : spaccio di eroina - arrestato un uomo : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - La polizia locale ha arrestato un uomo a Brescia , trovato in possesso di otto grammi di eroina . Gli agenti stavano controllando i movimenti di un 39enne di origine tunisina, pregiudicato per spaccio di stupefacenti, che dava appuntamento ai clienti nel parcheggio di un

Prende a martellate moglie e figlia! Arrestato agricoltore a Brescia : Un agricoltore 59enne di Brescia è stato fermato per tentato omicidio, dopo aver colpito la moglie e la figlia 21enne. Ad avvertire i carabinieri il figlio, residente nell'appartamento sottostante. Notte di terrore per una madre e i suoi due figli in una villetta quadrifamigliare di Coccaglio, in Franciacorta. Giuseppe Vitali, 59 anni, agricoltore, difatti ha cercato di uccidere a martellate la moglie Denise Manenti e la figlia ...