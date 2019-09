Berlusconi : senza FI c.destra non esiste

"Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati e costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centro, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale". Così il leader di Forza Italia. "Siamo obbligati a stare nel centro. Se loro non avessero noi in coalizione, sarebbero unaestremista, non avrebbero la capacità di vincere e sicuramente di governare", aggiunge.(Di sabato 28 settembre 2019)