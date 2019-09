Berlusconi ha detto di aver portato i fascisti al Governo | era davvero una gaffe?

Silvio Berlusconi - attacco a chi ha lasciato Forza Italia : "Degli stupidi - non ho detto cogl***" : In questi giorni di riposizionamenti e cambi di casacca nessuno può dormire sonni tranquilli. Eppure, un effervescente Silvio Berlusconi, intervenuto a un evento di Forza Italia a Milano, mostra di non aver paura: "Forza Italia è un partito indispensabile per la libertà. Poi c’è qualche stupido che