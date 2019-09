Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) ", se non avessero noi in coalizione non vincerebbero e sicuramente sarebbero incapaci di governare. Li abbiamo legittimati e costituzionalizzati noi". Silviorivendica per Forza Italia un ruolo cruciale nel destino del centrodestra e riallarga le distanze nell'alleanza di centrodestra. Tanto che Matteo Salvini in serata replica piccato: "qualcuno avvisiche parlare di fascismo nel 2019 non ha piu' senso, lo lasci fare a quelli del Pd, a Saviano a Gad Lerner. Ormai si confrontano partiti a favore degli italiani e partiti contro gli italiani, telecomandati dall'estero. Chi si allea con ladeve avere ben chiaro questo: prima gli italiani". Ancora piu' dura la reazione di Fratelli d'Italia: che "tristezza", noi siamo una "destra moderna, aperta, matura, che guarda al futuro e non al passato".Il Cavaliere definisce Forza Italia "il cuore, il ...

ilfogliettone : Berlusconi avverte, legittimato fascisti e Lega ma non vincono senza FI - - infoitinterno : Berlusconi: 'Fallita opa su FI'. E avverte: 'Fuori chi guarda a Renzi' - Alfonso0070 : RT @ItaliaPopolare: Che abbia un po' di rancore per non aver fatto il #PresidentedellaRepubblica? insieme a #Berlusconi #Prodi è stato un f… -