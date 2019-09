Bella e furba | la mia Cleopatra trama fra deserto e tablet

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 28 settembre 2019) Piera Anna Franini Il soprano debutta alla Scala da protagonista in «Giulio Cesare in Egitto» di Händel, dal 18 ottobre Il soprano Danielle De Niese sarànel Giulio Cesare in Egitto, l'opera di Händel dal 18 ottobre alla Scala. La produzione è nuova di zecca, firmata da Robert Carsen, dirige Giovanni Antonini. Era attesa Cecilia Bartoli che però in giugno cancellò la sua presenza. Arriva così De Niese che debutta alla Scala. Radici fra Olanda e Sri Lanka, fanciullezza in Australia e giovinezza in California, De Niese è d'una bellezza esotica, ora con tocco britannico. È infatti convolata a nozze con Gus Christie, il presidente del festival di Glyndebourne, la manifestazione fondata da un avo Christie nella tenuta del Sussex, come omaggio alla moglie cantante., e la mente va agli occhi viola di Liz Taylor. Difficile reggere il confronto con la donna - ...

pentotaldoll : RT @PaolaTacconi: @carlucci_cc @cris_cersei @lvoir @luigidimaio @Mov5Stelle 'sta grandissima cialtrona! La @cris_cersei prova a fare la fur… - PaolaTacconi : @carlucci_cc @cris_cersei @lvoir @luigidimaio @Mov5Stelle 'sta grandissima cialtrona! La @cris_cersei prova a fare… - UGiangrieco : RT @pentagram54: @SkyTG24 TRUMP Le ha tolto la platea! ,più furba che bella!!!## smorfia sgradevole! -