Basket | 2a giornata Serie A 2019-2020 | Trento espugna Reggio Emilia nell’anticipo

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Nell’anticipo della secondadellaA di, grazie ad uno strepitoso ultimo quarto, la Dolomiti Energiail campo della Grissin Bonper 84-76. I trentini si portano in testa alla classifica, mentre per la squadra di coach Buscaglia, che oggi allenava contro il suo passato, è ancora rimandata la prima vittoria. Una serata particolare per Maurizio Buscaglia, che ha lasciatoproprio quest’estate, ma anche per Alessandro Gentile, che, invece, faceva il suo esordio con la maglia della dolomiti. Per l’ex Milano e Bologna, ci sono undici punti a referto in 17 minuti di gioco con 4/5 dal campo. Miglior marcatore perè stato James Blackmon con 19 punti, ma una grandissima prestazione è stata quella di Andrea Mezzanotte, classe 1998, autore di 17 punti con 4/5 da tre punti. Anon sono bastati i 17 punti di ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #SerieA #Trento passa a #ReggioEmilia 86-76 nell'anticipo della seconda giornata e si porta… - sportface2016 : #Basket Vittoria di #Trento in casa di #ReggioEmilia nell'anticipo della seconda giornata #SerieA1 - MutiCarla : RT @NAntimafia: Queste le prime immagini che ci arrivano dal torneo di basket 'Un canestro per la Legalità', che ha dato il via alla prima… -