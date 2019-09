BANCOMAT E CARTE CONTRO L' EVASIONE FISCALE Ma in Italia l' 86% dei pagamenti è cash

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 28 settembre 2019)di creditol': è questa la nuova idea del governo. Ma insarebbe una vera e propria rivoluzione

Veronic86828993 : @GiorgiaMeloni È vero i contanti vengono usati dai più poveri anche da me per esempio che non ho carte di credito e bancomat - Efisio31251859 : RT @alfonsoliguor11: Appena uscito da #Buffetti dove ho comprato una penna, 1,50 €. Per non fargli cambiare 50€ volevo pagare con #PostePay… - cristalaltea : RT @patrikscaria62: @cristalaltea La tessera del bancomat degli italiani é finita nelle tasche del PD. -