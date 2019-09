Bambina di sette mesi scompare | la polizia la ritrova in una scatola sotto il letto della

Fonte : baritalianews

(Di sabato 28 settembre 2019) Una storia assurda che sembra la trama di un film giallo ma che è realmente accaduta ad una coppia di coniugi americani , in Florida. La mamma, Shannon Lea Dedrick, tornando a casa non aveva più trovato la suadiche era sempre accudita dalla baby sitter e aveva immediatamente allertato la. La zona in cui si erano concentrate le ricerchepiccola hanno riguardato l’area di Chipley, una regione ruraleFlorida e, infatti, dopo ore di ricerche frenetiche la piccola è stata trovata in unailbaby sitter, Susan Baker. La donna è stata accusata insieme al marito, James Baker. Lo sceriffo, Bobby Haddock ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Dopo cinque giorni di ricerche disperavamo di trovare la bimba ancora viva». La baby sitter già in precedenza era stata protagonista di una vicenda terribile dai ...

