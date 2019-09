Bambina di 7 anni muore di malaria ad Alessandria

Viterbo - presunti abusi su una Bambina disabile di otto anni : arrestato un fisioterapista : Una vicenda dai molti lati ancora oscuri è emersa nelle ultime ore. Un trentacinquenne residente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stato arrestato dalla Squadra mobile con l’accusa di violenza aggravata e continuata nei confronti di una bambina disabile di otto anni. L’uomo, insospettabile ed incensurato, è un fisioterapista e da tre anni si recava a casa della piccola, nel Viterbese, per prestarle assistenza. A denunciarlo sarebbero stati ...

Abusava di Bambina disabile di 8 anni : arrestato fisioterapista : Abusi sessuali su una bambina disabile di otto anni. Per questo motivo, un fisioterapista di Tarquinia, in provincia di Viterbo, è finito in manette. L'accusa è di violenza sessuale aggravata continuata. Ancora sevizie ai danni di una bimba affetta da una disabilità fortemente invalidante. È quanto si apprende dalla cronaca dell'ultima ora, un bollettino di guerra in perenne aggiornamento ormai. A quanto pare, l'indagato sarebbe uno stimato ...

Roma - Bambina di 10 anni tenta di suicidarsi buttandosi dal balcone del terzo piano : salvata da due poliziotte libere dal servizio : Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo a soli dieci anni, ma l’intervento, provvidenziale, di due poliziotte libere dal servizio le ha salvato la vita. È successo a Roma, nel quartiere Tuscolano, la mattina del 25 settembre attorno alle 8. Protagonista una bambina, appunto, che aveva deciso di suicidarsi. Le due agenti, Maria Vittoria Ferraioli, di 53 anni in servizio alle Volanti del commissariato di San Giovanni e il ...

Una Bambina di 10 anni ha cercato di uccidersi a Roma : Voleva togliersi la vita a soli 10 anni, per cause ancora da accertare, ma è stata salvata in extremis da due poliziotte libere dal servizio. E' successo a Roma, dove una bambina si è sporta dal balcone al terzo piano per lanciarsi. A trarla in salvo, due poliziotte della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, libere dal servizio, una volta entrate nell'appartamento, l'hanno afferrata stringendola a loro. Le due donne erano ...

Adottano una Bambina convinti che abbia 6 anni ma scoprono che è una 22enne affetta da nanismo : “Ha minacciato di ucciderci” : Ha dell’incredibile la storia di Kristine Barnett (45 anni) e dell’ex marito Michael Barnett (43 anni), accusati di aver abbandonato la figlia Natalia Grace, quando aveva 9 anni, a Lafayette, una cittadina nell’Indiana, per poi andarsene in Canada. Accuse che vengono respinte al mittente con un colpo di scena. Infatti i due ex coniugi (si sono lasciato poco dopo la vicenda) in un’intervista esclusiva al DailyMail Tv, ...

Nasce la loro Bambina ma dopo sedici anni scoprono che c’è stato un cambio in culla : Una coppia di genitori per 16 anni ha cresciuto quella che riteneva la loro bambina ma, appunto dopo sedici lunghi anni hanno scoperto che al momento della nascita c’era stato uno scambio in culla e quella che loro credevano essere la loro figlia era in realtà figlia di un’altra coppia di genitori. Questa vicenda è accaduta a Seul nel 1992. I genitori fin da subito avevano avuto qualche dubbio e sospetto, infatti erano rimasti un po’ ...

Brasile - Bambina di 8 anni muore “colpita da un proiettile sparato dalla polizia” : proteste a Rio de Janeiro e sui social : Una bambina di 8 anni è morta in una favela di Rio de Janeiro, in Brasile, colpita alla nuca da un proiettile che, secondo alcuni testimoni, è stato sparato dalla polizia. La sparatoria è avvenuta venerdì ma b, questo il suo nome, è morta successivamente in ospedale. Le autorità di Rio de Janeiro hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire chi abbia effettivamente sparato e perché. La vicenda che ha colpito molto l’opinione ...

Uccise una Bambina di 9 anni e nascose il corpo in una valigia : incastrato dal Dna dopo 11 anni : Svolta nel giallo di Rachel Genofre, una bambina di nove anni che venne trovata in una valigia alla stazione degli autobus di Curitiba, in Brasile, il 5 novembre 2008. A undici anni dall’omicidio, la banca nazionale del Dna ha permesso alla polizia di identificare un uomo sospettato del delitto.Continua a leggere

Hanno un pitone in casa dove c’è anche la loro Bambina di due anni - cosa accade alla piccola è indescrivibile : Una coppia, in Florida Usa, Jaren Hare e il compagno Charles Darnell aveva un pitone albino in casa. Il pitone era tenuto in una teca coperta solo da un tessuto. Un giorno il pitone affamato perché denutrito con un sottopeso di almeno 7 kg è uscito dalla teca e ha strangolato la bambina e poi ha iniziato a divorarla. I genitori se ne sono accorti e con una mannaia Hanno provato ad ammazzare il pitone ma la bambina era ormai già morta ...

Vicenza - sposa-Bambina si ribella al marito dopo anni di violenze e denuncia : l’uomo condannato a otto anni e mezzo di carcere : Un matrimonio combinato con una sposa-bambina. E poi anni di soprusi, violenze, costrizioni fisiche e morali. Undici anni dopo la celebrazione di un rito islamico, privo di valore in Italia, visto che la sposa era appena quindicenne, una condanna a otto anni e mezzo di carcere ha punito l’uomo copevole di un drammatico e lunghissimo periodo di abusi, avvenuti tra la mura domestiche, a Vicenza. E’ una storia davvero incredibile quella ...

Demi Moore : “Da Bambina ho dovuto salvare mia mamma dal suidicio. Poi sono stata stuprata a 15 anni e a 42 ho subito un aborto” : Violentata a 15 anni, a 42 la perdita della bambina che portava in grembo e poi la caduta nel tunnel di alcol e droga. È quanto rivela Demi Moore nella sua autobiografia in un’intervista al New York Times in cui anticipa alcuni dei momenti più difficili della sua vita privata che ha deciso di raccontare nella sua autobiografia “Inside Out”, in uscita il 24 settembre. “È eccitante, eppure mi sento molto vulnerabile – ...

Straniero accusato di violenza sessuale su una Bambina di 10 anni : Fabrizio Tenerelli Secondo quanto finora ricostruito, uno Straniero, pare nordafricano, avrebbe spinto contro il muro una bimba di 10 anni, palpeggiandola, mentre la madre stava parcheggiando in una centralissima via di Ventimiglia, in provincia di Imperia Una madre che parcheggia l’auto; la bambina che apre la portiera ed esce di corsa dall’abitacolo per salire sul marciapiede. Infine, uno Straniero che le si avvicina, spingendola ...

Vicenza - sposa Bambina violentata dal marito. Era stata data in dono all’uomo a 15 anni : Una 15enne è stata costretta a sposare un uomo molto più grande di lei in seguito a un matrimonio combinato dalle famiglie, poi a subire per anni abusi di ogni tipo e violenze sessuali. A porre la parola fine è stata la vittima, che è riuscita a scappare dal suo marito-aguzzino e a denunciarlo.Continua a leggere

Auguri 5 Anni : frasi di buon compleanno per bambino e Bambina : I 5 Anni di un bambino o di una bambina rappresentano un momento molto importante nella vita: a partire da quest’età si inizia a comprendere il valore delle parole, specialmente se queste vengono dettate dal cuore. Il giorno del compleanno è sempre una grande festa per ogni cucciolo che si accinge a spegnere ben 5 candeline… perché non festeggiare regalando anche un piccolo grande Augurio? Ecco una carrellata di frasi d’Auguri originali e ...