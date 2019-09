Ballando con le stelle | Carolyn Smith e il tumore | Attendo il verdetto

Amici Celelebrities troppo uguale a Ballando? Mediaset contro Milly Carlucci : il comunicato di fuoco : Milly Carlucci ieri aveva mandato una lettera di fuoco a Mediaset (da taluni ritenuta una diffida) per Amici Celebrities, ritenuto dalla conduttrice troppo simile al suo Ballando con le stelle. Mediaset non sta zitta e alle agenzie dà un comunicato di fuoco contro Milly e la lettera dell'avvocato Pi

Milly Carlucci diffida Maria De Filippi : Amici Celebrities copia Ballando con Le Stelle? : Volano stracci tra le due regine del sabato sera televisivo. Secondo quanto rivelato dal sito Dagospia, Milly Carlucci, per voce dei suoi legali, avrebbe diffidato Mediaset dopo la messa in onda di Amici Celebrities. La conduttrice avrebbe individuato delle somiglianze fra il suo Ballando con le stelle, adattamento italiano del britannico Strictly Come Dancing, in onda dal 2005, con il nuovo talent vip di Canale 5.Come già sottolineato dal ...

Massimiliano Morra/ 'Sono fidanzato - la giuria di Ballando con le stelle mi deluse' : Massimiliano Morra a Vieni da Me. L'attore e più bello d'Italia 2010 si racconta al programma di Rai Uno: ecco le sue dichiarazioni

Ballando con le Stelle - il dramma di Carolyn Smith : "Il tumore si è un po' risvegliato" : Qualche ora fa Carolyn Smith, giudice del talent di Rai1 Ballando con le Stelle, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con il quale ha voluto informare i suoi fan sulle sue attuali condizioni di salute. Purtroppo, le notizie non sono delle migliori. La ballerina di Glasgow, combatte infat

Ballando con le Stelle : Veera Kinnunen e Dani Osvaldo potrebbero essersi lasciati : La storia d’amore tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo potrebbe essere arrivata al capolinea. Al momento mancherebbe solo l’ufficialità dei due diretti interessati. La passione tra Veera e Dani era sbocciata a Ballando con le Stelle: lei ballerina, lui allievo. La Kinnunen già in crisi con Stefano Oradei, aveva scelto di intraprendere una relazione proprio con l’ex calciatore. La coppia, appena uscita allo scoperto, era stata bersagliata dai soliti ...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : “Sto affrontando difficoltà” : Ballando con le Stelle: Milly Carlucci in difficoltà per The Masked Singer Come è noto da quando sono stati presentati i palinsesti Rai per la nuova stagione tv, Milly Carlucci condurrà The Masked Singer su Rai1. Ancora ignota la data precisa di messa in onda ma si parla di gennaio 2020 e la collocazione dovrebbe vedere lo show occupare lo spazio della prima serata di venerdì. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la conduttrice ...

Ballando con le stelle - Oradei e Kinnunen : Todaro dice la sua : Raimondo Todaro di Ballando con le stelle sulla rottura tra Oradei e Vera: “Può succedere” Il popolare ballerino di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito oggi in tutte le edicole. E in questa circostanza il giornalista del magazine gli ha chiesto una sua opinione sulla clamorosa rottura tra Oradei e Vera Kinnunen, che tanto ha ...

James Van Der Beek al Ballando con le Stelle americano - l’eterno Dawson conquista tutti col tango (video) : Ha conquistato giuria e pubblico al suo debutto da ballerino James Van Der Beek al Ballando con le Stelle americano: l'eterno Dawson di Dawson's Creek, ora impegnato nel cast dello show sulla danza che mette alla prova personaggi famosi sulla pista da ballo, si è esibito per ultimo nella prima puntata dell'edizione numero 28 del programma, che ha debuttato il 16 settembre. L'attore è uno dei volti più noti tra le celebrità (o presunte tali) ...