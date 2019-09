Atletico Madrid-Real Madrid 0-0 | le due squadre non sfondano | furia Simeone contro Sergio

Atletico-Real Madrid - è grande attesa per il derby : Simeone non si sente favorito : “Queste partite sono solitamente chiuse, sono i dettagli a fare la differenza. Nelle ultime partite il Real e’ cresciuto, hanno una grande rosa e un grande tecnico ma vogliamo indirizzare la partita verso dove ci e’ piu’ congeniale”. Sono le dichiarazioni di Diego Simeone in vista del derby contro il Real Madrid. “Si impara sempre da tutto. Quando vinci ci sono cose da migliorare e quando perdi ci sono ...

A Madrid è tempo di derby : Atletico-Real live su DAZN : Un derby non è mai una partita come tutte le altre e ancora meno questa considerazione può valere in una città come Madrid dove ci sono due squadre come Atletico e Real intenzionate a lottare per il titolo. In Liga l’equilibrio non manca mai e anche in questo avvio di stagione la situazione non sembra […] L'articolo A Madrid è tempo di derby: Atletico-Real live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Ludmila da Silva - un calcio al razzismo : è l’attaccante dell’Atletico Madrid - ma nei supermercati la trattano come una ‘ladra’ : Ludmila da Silva svela sui social il pessimo trattamento riservatole nei supermercati di Madrid: l’attaccante dell’Atletico è controllata dalla sicurezza come fosse una ladra, unicamente per il suo aspetto Ancora una volta calcio e razzismo si intrecciano in una storia davvero particolare, nel senso negativo del termine. Questa volta, fortunatamente, non si parla di cori razzisti o atteggiamenti discriminatori durante una ...

Liga - l’Atletico Madrid in trasferta a Maiorca : live su DAZN : L’Atletico Madrid aveva iniziato il campionato in modo più che brillante, ma qualche passo falso nelle ultime gare ha inevitabilmente contribuito a peggiorare la classifica della formazione di Simeone. Fare risultato è quindi fondamentale per capire se i “Colchoneros” riusciranno a lottare per il titolo. I Madridisti sono però attesi da un impegno in trasferta […] L'articolo Liga, l’Atletico Madrid in trasferta a ...

Cristiano Ronaldo sul gesto ai tifosi dell'Atletico Madrid : 'La gente parla tanto' : La Juventus sabato ha vinto una partita molto difficile contro un Hellas Verona che ha giocato in maniera davvero notevole, creando non pochi problemi alla porta difesa da Buffon. La partita è stata decisa dal solito Cristiano Ronaldo, che ha realizzato il rigore decisivo del 2-1 nel secondo tempo. Il portoghese era stato sicuramente importante anche nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, e ha 'rischiato' di decidere il match ...

Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0 : esordio amaro per la Dea. Bianconeri belli a metà : Highlights Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 2-2 il match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Juventus. Colchoneros mai domi e caparbi nel riagguantare il doppio svantaggio nel finale di gara. Ottima Juventus, ma belle solo a metà. Come sottolineato da Sarri a fine gara, ci sarà da lavorare sulle palle inattive e su altre tematiche […] L'articolo Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0: esordio ...

Liga - l’Atletico Madrid ospita il Celta Vigo : dove vedere la gara : Archiviato il pareggio in Champions League contro la Juventus, l’Atletico Madrid torna a concentrarsi sul campionato dove la sconfitta inattesa di una settimana fa contro la Real Sociedad ha fatto perdere il primato della classifica (prima di quella gara i Madridisti erano gli unici a essere a punteggio pieno. Il Celta Vigo appare invece maggiormente […] L'articolo Liga, l’Atletico Madrid ospita il Celta Vigo: dove vedere la ...

Sconcerti : 'Juve - un chiaroscuro di altissima qualità contro l'Atletico Madrid' : Ieri sera la Juventus ha giocato la sua prima gara stagionale di Champions League al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Il pareggio per 2-2 ha lasciato l’amaro in bocca perché gli uomini di Maurizio Sarri avevano in pugno il match, poi per qualche disattenzione i colchoneros hanno rimontato lo svantaggio. A fare l’analisi del match è Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Il giornalista ha sottolineato come la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo provoca i tifosi dell'Atletico Madrid : "Paura - eh?" : È uscita dal Wanda Metropolitano con il bicchiere mezzo vuoto la Juventus. I bianconeri, avanti 2-0 a fino 20 minuti dalla fine grazie ai gol di Cuadrado e Matuidi, si sono fatti rimontare al 90esimo dall'Atletico Madrid con i gol di Savic ed Herrera, arrivati entrambi da calcio da fermo. Eppure la

Calciomercato Juventus : Dybala resta in bilico - l’Atletico Madrid ci pensa : Le voci sul Calciomercato della Juventus non si spengono. Oggetto dei rumors torna ad essere Paulo Dybala, ancora ai margini nelle rotazioni di Sarri ma corteggiato da mezza Europa. Secondo la stampa spagnola l’argentino è nel mirino di Diego Simeone che da tempo va cercando un attaccante di livello internazionale. l’Atletico Madrid sta vagliando alcune piste e la “Joya” è una di queste. Attenzione però al Tottenham che continua a monitorare da ...

Pagelle Atletico Madrid Juventus - 3 bocciati : De Ligt ancora colpevole nei piazzati! : Pagelle Atletico Madrid Juventus- Un pareggio amaro, soprattutto per come è maturato. Finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Una Juventus bella solamente a metà. Compatta nel primo tempo, attenta e spregiudicata nella ripresa. 2-0 targato Cuadrado-Matuidi, poi il solito black out nei calci piazzati che ha condizionato il risultato finale. Promossi e bocciati: bene Bonucci, pilastro della retroguardia, bene anche Alex Sandro, autore anche ...

Juventus - Ronaldo e quel gesto ai tifosi dell’Atletico Madrid : “imparare - dovete imparare…” [VIDEO] : Il portoghese ha spiegato in maniera alquanto ambigua il gesto rivolto nel finale ai tifosi dell’Atletico Madrid Cristiano Ronaldo e i tifosi dell’Atletico Madrid non si amano affatto, lo conferma l’ennesimo gesto del portoghese verso le tribune del Wanda Metropolitano, compiuto nel finale della gara giocata ieri sera tra i Colchoneros e la Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Nei minuti finali il portoghese si è rivolto ...