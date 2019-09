Atletica | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi sabato 28 settembre A che ora

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019)28saranno impegnati ben 14(una staffetta) aidileggera, tanto azzurro a Doha (Qatar) dove va in scena la seconda giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Eleonora Giorgi che può giocarsi una medaglia nella 50 km di marcia, riflettori puntati su Filippo Tortu e Marcell Jacobs che inseguono la finale sui 100 metri, da non perdere Claudio Stecchi nelle qualificazioni dell’asta. Di seguitogliin28aidileggera, il calendario dettagliato e gli orari in cui gareggeranno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono(in Qatar sono un’ora avanti rispetto a noi).INAIDI(28): PROGRAMMA E ORARI ...

angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… - SkySport : ?? Il video #SkySport #Doha #Atletica - Corriere : Non ce la fa nei 5.000, un altro atleta lo porta fino al traguardo -