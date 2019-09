Atletica | Mondiali 2019 oggi | programma | orari e tv di sabato 28 settembre Il calendario

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019)28va in scena la seconda giornata di gara deidileggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar).si assegnano ben sei titoli: le 50 km di marcia per entrambi i sessi con l’Italia che si gioca la carta da medaglia Eleonora Giorgi, riflettori puntati soprattutto sui 100 metri maschili per conoscere l’uomo più veloce del Pianeta, da non perdere anche il salto in lungo maschile col duello tra Echevarria e Manyonga, i 10000 metri femminili dove la Hassan insegue il trionfo, il lancio del martello femminile per scoprire chi succederà ad Anita Wlodarczyk. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidelle gare di28aidileggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. ...

angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… - SkySport : ?? Il video #SkySport #Doha #Atletica - Corriere : Non ce la fa nei 5.000, un altro atleta lo porta fino al traguardo -