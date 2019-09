Atletica | Mondiali 2019 | IMPRESA GALATTICA! Filippo Tortu in Finale sui 100 metri | magia

Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu in finale nei 100 metri : l’Italia torna a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni : Filippo Tortu si qualifica alla finale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista italiana riporta l’Italia a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni a Roma 1987. Jacobs fuori dalla finale Nel sabato pomeriggio italiano arriva una grande notizia per l’Atletica azzurra: Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO TORTU : E’ FINALE NEI 100!!!! Stecchi vicino alla finale nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09: Facciamo un po’ di ordine. Questi i finalisti dei 100 uomini (ore 21.15): Coleman (Usa), Simbine (Rsa), Hughes (Gbr), De Grasse (Can), Blake (Jam), Gatlin (Usa), TORTU (Ita), Brown (Can) 18.08: E’ in corso la premiazione della maratona femminile 18.07: E’ stato un minuto magico per l’Atletica italiana! TORTU riporta in finale l’Italia nei 100 dopo 42 ...

Atletica - Mondiali 2019 : niente impresa per Marcell Jacobs - corre 10.20 e addio finale sui 100 metri : Marcell Jacobs non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’azzurro non è purtruppo mai stato in gara nella prima semifinale, l’italo-statunitense è uscito molto male dai blocchi di partenza, la sua azione si è subito inceppata, nella parte lanciata non è riuscito a esprimersi al meglio e ha chiuso in settima posizione col tempo di 10.20. Un riscontro cronometro ...

Atletica - Mondiali 2019 : la IAAF respinge le accuse per il caldo. Confermate le 50 km di marcia nella notte italiana : Grandi polemiche ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, nella notte si è disputata la Maratona femminile con delle temperature roventi: 31 °C e 73% di umidità, una percepita attorno ai 40 °C e ben 28 ritiri sulle 68 partenti (il 41% delle ragazze non ha terminato la prova). Le atlete si sono lamentate della condizioni ma la Federazione Internazionale ha respinto le accuse e ha confermato che questa sera (ore 23.30 locali, le 22.30 italiane) si ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stecchi all’assalto della finale dell’asta. Jacobs e Tortu per la storia nei 100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55: L’ultima batteria degli 800 va al britannico Giles con il tempo di 1’45″53 davanti allo statunitense Murphy (1’45″62) e al bosniaco Tuka (1’45″62) 16.51: Lavillenie supera 4.45 16.50: Qualificazione dell’asta a 4.45, misura superata da Karalis, Braz, Huang, Kendriks, Wojciechowski, Blech. Stecchi passa anche a questa misura 16.47: Nella ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : cresce l’attesa per le semifinali dei 100 metri con Tortu e Jacobs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Sopra i 60 metri anche il tedesco Martin Wierig che ottiene un buon 60.63. 15.20 Bene anche lo svedese Petterson che lancia il suo disco fino a 63.65. 15.18 Dacres parte bene e sfiora la fettuccia che segna la misura di qualificazione. Ottiene 65.44 a solo sei centimetri dal passaggio diretto del turno. 15.16 Tra i più attesi il giamaicano Fedrick Dacres con un record stagionale di ...

Atletica - Mondiali 2019 : svelata la 4×400 mista dell’Italia. Lukudo guida gli azzurri - serve la finale per volare alle Olimpiadi : Oggi pomeriggio (ore 19.12) l’Italia disputerà la batteria della 4×400 mista ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, si tratta della nuova staffetta che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e che abbiamo già visto a inizio stagione durante le World Relay. La nostra Nazionale si presenterà in pista a Doha (Qatar) con l’obiettivo di qualificarsi alla finale, essere tra le migliori otto permetterebbe di staccare il pass per la ...

Mondiali Atletica 2019 – Ambulanza e sedie a rotelle nella maratona femminile - ritirate le azzurre : oro alla keniana Chepngetich : Non è bastato partire alla mezzanotte di Doha per combattere il caldo, tante le atlete ritiratesi per il grande caldo: l’oro va alla keniana Chepngetich Oltre trenta gradi con un’umidità del 73,3%, condizioni estreme per poter affrontare una maratona. Non è bastato fissare la gara a mezzanotte ora locale per combattere il caldo, le atlete partecipanti alla dura gara di Doha hanno alzato bandiera bianca, comprese le due azzurre ...

Mondiali di Atletica - lui sta male e l’avversario lo aiuta. Storie di solidarietà sportiva : La borraccia di Coppi e BartaliAlex ZanardiI fratelli BrownleeI gesti di solidarietà degli atletiDohaL’importante non è vincere, ma partecipare diceva il barone de Coubertin. Ancora più importante è aiutare, si potrebbe aggiungere guardando alle Storie di solidarietà che hanno costellato alcuni fra i più importanti appuntamenti sportivi negli anni. L’ultimo caso viene dai Mondiali di atletica di Doha. Nel caldo insopportabile (e inadatto ...

Atletica - Mondiali 2019. Le gare di oggi : l’Italia sogna con Jacobs e Giorgi. In palio sei titoli : dai 100 uomini ai 50 km di marcia : Mondiali AtleticaFari puntati sulla gara più corta e quella più lunga: 100 metri piani e marcia al centro dell’interesse degli appassionati italiani nella seconda giornata dei Mondiali di Atletica a Doha. oggi si assegna il titolo dei 100 metri uomini e l’Italia, come non accadeva da tanto tempo, ha due specialisti della velocità in semifinale, entrambi con le credenziali per potersi giocare qualche chance di vivere il sogno di una finale, e che ...

