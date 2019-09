Atletica | Mondiali 2019 | Filippo Tortu ha fatto sognare l’Italia | polvere di stelle in un

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019)ha risvegliato l’Italia, l’ha rianimata, ha ridato ossigeno a un’intera Nazione, ha scaldato i cuori di un popolo intero che nella prima serata di un sabato sera di inizio autunno si è riunito davanti al televisore: dopo 32 anni di digiuno, c’era un azzurro nella Finale dei 100 metri ai, la gara regina, quella che incorona l’uomo più veloce del Pianeta, una prova che premia l’icona simbolo di tutta l’leggera. Una presentazione da premio Oscar, lo Stadio di Doha dedicato interamente a questo evento, luci e riflettori in pista, occhi soltanto per il rettilineo delle magie dove i sogni diventano realtà: oggi un ragazzo brianzolo di origini sarde, un 21enne che lo scorso anno sfondò il muro dei 10 secondi come non riuscì a fare nemmeno un mito come Pietro Mennea, era tra gli otto grandi che hanno battagliato per le ...

