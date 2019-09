Atletica | Claudio Stecchi | “Ho centrato l’obiettivo della finale | ora voglio migliorarmi”

Atletica - Mondiali 2019 : Claudio Stecchi insegue la finale nel salto con l’asta in una gara che si prospetta stellare : Cresce l’attesa per l’inizio dei Mondiali di Atletica di Doha 2019 fissato per venerdì 27 settembre. Nel secondo giorno di gare scenderà in pedana Claudio Stecchi che punta alla finale nel salto in alto. L’atleta delle Fiamme Gialle in questa stagione ha superato quota 5.70 a Castelporziano, arrivando a due centimetri dal record personale, con conseguente iniezione di fiducia in vista della prova iridata. Ai Mondiali di Londra ...