Atatanta | il Sassuolo si inchina | un super Gomez trascina la Dea FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019)-ATALANTA – E’ uno show dell’Atalanta quello andato in scena al Mapei Stadium.annichilito dalla banda di Gasperini. Un primo tempo impressionante dei bergamaschi. Alla fine è 1-4, bella vittoria per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Atalanta che parte a mille. Dopo due minutisfiora il gol. Rete che è nell’aria e arriva al 7′. Sempre il “Papu”prende palla a 50 metri dalla porta, strepitosa azione personale (da rivedere la difesa del) e conclusione di punta ad anticipare il possibile intervento di Consigli. Atalanta che insiste e trova il raddoppio al 13′: altra splendida azione con il passaggio in mezzo all’area di Ilicic e il tocco sul secondo palo di Gosens. Partita a senso unico e al 30′cala il tris su assist di Zapata. ...

