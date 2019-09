Atalanta | Zapata si racconta | “volevo diventare calciatore per comprarmi la Playstation

Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta : Defrel favorito su Boga - tornano titolari Gomez e Zapata : Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta – Il Sassuolo ospita l’Atalanta nell’anticipo serale del sabato. La squadra neroverde è reduce dalla sconfitta di Parma, ma in casa ha dimostrato di trasformarsi. L’Atalanta, dal canto suo, è una macchina perfetta in trasferta, con tre vittorie in altrettante gare. De Zerbi dovrebbe dar fiducia a Berardi e Caputo, mentre il terzo posto sarà deciso nel ballottaggio tra Boga e ...

Atalanta - Gasperini si gode Zapata : “E’ in una condizione stratosferica - quest’anno è anche superiore” : “Zapata è in una condizione stratosferica. Già l’anno scorso era determinante, il miglior realizzatore. Quest’anno mi sembra sia addirittura superiore. Ha una forza e una qualità, nel gioco, negli assist e nei passaggi, anche nell’aiutare la squadra, assolutamente straripanti. Sicuramente è tra i top della serie A e non solo in attacco: si avventa su ogni palla con esuberanza”. Gian Piero Gasperini si gode il ...

Atalanta - partenza da urlo per bomber Zapata che ora potrebbe rinnovare il contratto : L'Inter è stata la protagonista assoluta della scorsa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno fatto pesanti investimenti e tra prestiti e acquisti a titolo definitivo hanno effettuato una spesa complessiva da oltre centocinquanta milioni di euro. Sono arrivati Barella, Sensi, Lazaro, Godin, Lukaku e Alexis Sanchez, ma a gennaio non sono da escludere nuovi colpi. Risaputo dell'interesse dei nerazzurri per Milinkovic-Savic, Marotta e ...

L'Atalanta espugna l'Olimpico - Zapata e De Roon stendono la Roma : La Roma perde all'Olimpico e rimedia una sconfitta contro L'Atalanta per 2-0 grazie ai gol decisivi di Zapata al 71' e De Roon al 90'.

Atalanta - Gasperini e i motivi del no alla Roma : “sono innamorato della mia società. Zapata? A volte…” : L’allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria ottenuta sulla Roma all’Olimpico, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire no ai giallorossi in estate Serata dolce per l’Atalanta, che strappa i tre punti alla Roma all’Olimpico grazie ad una prestazione perfetta che vale lo 0-2 per i giallorossi. Una lezione quella di Gasperini a Fonseca, incapace di tener testa alle avanzate dei bergamaschi. Alfredo Falcone ...

Serie A - Atalanta stende Roma nel finale : Zapata-De Roon gelano Olimpico : L'Atalanta gioca da grande contro la Roma. La squadra di Gasperini lascia sfogare i giallorossi per un'ora, poi colpisce nei venti minuti finali con Zapata e De Roon infliggendo a Fonseca la prima sconfitta ufficiale da quando si è seduto sulla panchina dei capitolini. Florenzi e compagni possono re

La Roma si inceppa all’Olimpico - Zapata e De Roon esaltano l’Atalanta : lezione di Gasperini a Fonseca : Prestazione mediocre dei giallorossi davanti al proprio pubblico, nella ripresa Gasp inserisce Zapata e trova i tre punti, ammutolendo l’Olimpico Prima sconfitta in campionato per la Roma che, all’Olimpico, cede ad un’Atalanta perfetta sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Poche occasioni ma sfruttate al massimo dai nerazzurri, che beneficiano dell’ingresso in campo di Zapata dopo un’ora di gioco per ...

VIDEO Roma-Atalanta 0-2 - Highlights - gol e sintesi : una magia di Zapata e il sigillo di De Roon espugnano l’Olimpico : L’Atalanta ha sconfitto la Roma per 2-0 allo Stadio Olimpico nel match valido per la quinta giornata della Serie A. La Dea è riuscita a sbloccare la situazione al 70′ grazie a una magia di Duvan Zapata. Il colombiano ha tirato una staffilata sotto la traversa approfittando al meglio del pallonetto morbido di Freuler, l’azione era nata da un recupero di Gomez. Poi nel finale è arrivato il gol del raddoppio firmato da De Roon. ...

Roma-Atalanta 0-1 live - Duvan Zapata porta in vantaggio la Dea! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. 71′ – Duvan ...

Roma-Atalanta 0-1 La Diretta Vantaggio di Zapata : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Live Roma-Atalanta 0-0 : riposano Mkhitaryan e Zapata : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta live - le formazioni ufficiali : dentro Spinazzola - Smalling e Zaniolo - fuori Duvan Zapata : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. Roma-Atalanta, LE formazioni ...

Dinamo Zagabria-Atalanta probabili formazioni : Gomez a ridosso di Zapata-Ilicic : Dinamo ZAGABRIA ATALANTA probabili formazioni- Esordio storico per l’Atalanta in Champions League e spazio alle prime scelte di Gasperini in vista della sfida di questa sera sul difficile campo della Dinamo Zagabria. Il tecnico nerazzurro si affiderà al 3-4-1-2. Out Muriel per infortunio, anche se le condizioni dell’attaccante nerazzurro verranno valutare con calma nel corso […] L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta probabili ...

