Annunciato Gran Turismo Sport Spec II | arriverà nei negozi a ottobre

(Di sabato 28 settembre 2019) Sony e Polyphony Digital hannoII, l'edizione "definitiva" del racing game in esclusiva per PS4.Il debutto neiè fissato per il prossimo 4, e la versione fisica sarà su due dischi blu-ray, cosa che permetterà ai giocatori di installare tutti i dati di gioco risparmiandosi buona parte della trafila degli update pubblicati nel corso degli anni, ottimoialmente per chi non ha una connessione particolarmente veloce. I dati presenti nei due dischi saranno tuttavia legati alla versione 1.39 e dunque sarà necessario scaricare almeno un aggiornamento per raggiungere la versione 1.45 attuale.Anche senza l'update 1.45,II include la bellezza di 293 e 758 circuiti. Inoltre, chi acquisterà questa edizione riceverà 2,5 milioni di crediti di gioco e un pacchetto che include le migliori dieci auto della 2018 FIA GT Championship, ...

