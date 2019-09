Annemiek Van Vleuten | impresa sul traguardo di Harrogate! Oro mondiale nella prova in

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019)Vanconquista la medaglia d’oroin linea femminile dei Mondiali di Ciclismo 2019: la ciclista olandese domina la gara in fuga per oltre 100 km Sabato di grande ciclismo tutto al femminile nelle strade dello Yorkshire per lain linea donne deldi Ciclismo 2019. Una grande battaglia fra le migliori atlete delle due ruote nei 149.4 km che collegano Bradford ad Harrogate e mettono in palio l’ambita medaglia d’oro. Una corsa che ha avuto una sola ed unica dominatrice:Van. La ciclista olandese è riuscita a fare il vuoto dietro di sé, sfruttando al meglio la propria gamba sulle salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) e capitalizzando al meglio il vantaggio accumulato. Dopo 100 km di fuga solitaria Vanha conquistato l’oro staccando di circa 2 minuti le dirette rivali. Secondo posto per la ...

FirenzePost : Ciclismo donne: Annemiek Van Vleuten iridata dopo una fuga solitaria di 106 km. Quinta Elisa Longo Borghini - ciclismoliquido : RT @cauz_: #Bergen2017 - #Yorkshire2019. Annemiek van Vleuten è anche bi-campionessa mondiale di scavalcamento transenne. ?? - cauz_ : #Bergen2017 - #Yorkshire2019. Annemiek van Vleuten è anche bi-campionessa mondiale di scavalcamento transenne. ?? -