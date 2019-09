Animali | squali a rischio estinzione nell’Oceano Indiano

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) I ricercatori del Central Marine Fisheries Research Institute hanno lanciato l’allarme: il numero deglie delle razze nell’Oceanoè in diminuzione. Gli esperti hanno spiegato (in occasione di un incontro pubblico tenutosi oggi a Kochi, in Kerala) di avere registrato negli ultimi vent’anni un calo drammatico di queste specie e di avere elaborato un Piano azionale di azione per la tutela degli. Il responsabile della divisione pesca dell’Istituto ha dichiarato all’agenzia Pti che la mancanza di regole e la pesca di quantità eccessive dipotrebbe portare a breve all’di alcune specie. L'articolonell’OceanoMeteo Web.

