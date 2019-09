Amici | il dramma di Stefano De Martino | il malore che poteva stroncargli la carriera

Dramma alle porte della città - Luca è morto sul colpo : Amici sotto choc : Incidente mortale lungo le strade della Marca. Poco dopo le 10 di questa mattina, martedì 13 agosto, un giovane centauro è morto a Borso del Grappa (Treviso). Il giovane, di ventisei anni, è rimasto ucciso in un Drammatico incidente avvenuto in via Molini, all’altezza della frazione di Micheloni. Si chiamava Luca Bontorin e viveva a Romano d’Ezzelino (Vicenza). Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro stava procedendo in ...

Spirito Libero : l’Amicizia tra Alexandra e il cavallo Dicembre al centro del nuovo dramma austriaco di Canale 5 : Spirito Libero - Canale 5 Il profondo legame tra una ragazza e un cavallo sarà al centro di Spirito Libero, la nuova serie austriaca in onda su Canale 5, in prima serata, a partire da stasera. Creata da Ewa Karlström, Bernd Schiller e Andreas Ulmke-Smeaton e diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier, Trakehnerblut - questo è il titolo originale della produzione – è stata girata nel 2017 ed è strutturata in otto episodi, che la rete ...