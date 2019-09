Amici Celebrities seconda puntata | anticipazioni e ospiti 28 settembre 2019

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 28 settembre 2019). Torna sabato 28in prima serata su Canale 5 il nuovo talent show di Maria De Filippi. Ecco di seguito tutto sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING28Dopo la primain cui sono stati eliminati l’asso del rugby Martin Castrogiovanni e la produttrice tv Chiara Giordano, sono rimasti in 10 i concorrenti vip in gara per la vittoria. Divisi in due squadre, i protagonisti disi esibiranno in prima serata su Canale 5 sfidandosi in esibizioni di canto e ballo.: concorrenti Emanuele Filiberto (Principe di Savoia) CANTOCiro Ferrara (ex calciatore e allenatore) CANTOJoe Bastianich (imprenditore della ristorazione) CANTOFilippo Bisciglia (conduttore tv) CANTOLaura ...

trash_italiano : Milly Carlucci invia una diffida a Mediaset, 'Amici Celebrities' avrebbe copiato 'Ballando Con Le Stelle' - glocalz : RT @aalterlovex: Oggi Giordana canterà con Loredana Bertè ad Aprilia e sicuramente canteranno canzoni di Mia Martini. Come se non bastasse,… - novasocialnews : 'Amici Celebrities', dieci vip in gara e due super ospiti: Amoroso e Irama #novasocialnews #televisione #allnews24… -