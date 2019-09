Altra magia Leclerc | eguaglia Schumi e Fangio

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) In un colpo solo hato due miti della Formula 1 come Michael Schumacher e Juan Manuel. Il giorno perfetto di Charles, 'poleman' del Gp di Russia che ci correra' domani sul circuito di Sochi, assume anche i contorni della storia, primo pilota ad ottenere sulla Ferrari quattro pole di fila come accadde anel lontano 2000-2001 edndo anche il record del 'Maestro': 6 pole alla sua prima stagione in Ferrari, come l'argentino nel 1956. L'assolo vale al fuoriclasse monegasco l'ennesimo miglior tempo nella qualifiche anche a Sochi dopo Spa, Monza e Singapore, lasciando soprattutto Lewis Hamilton (+0:402), protagonista di un eccellente ultimo giro, e il compagno di squadra Sebastian Vettel (+0:425), staccati di quasi mezzo secondo.Quinto tempo per l'Mercedes di Valtteri Bottas che pero', in virtu' della penalizzazione di Max Verstappen (per il ...

