Al foyer della manovra

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Sono i primi passi di danza in vista del grande ballofinanziaria. Giuseppe Conte, un tempo solo il “garante” di Palazzo Chigi e dintorni, ora ostenta il ruolo che riveste e dice la sua su ogni cosa. Dalle questioni economiche all’eutanasia. Matteo Renzi non è da meno, fa il guastafeste, sulla giustizia strizza l’occhio a Berlusconi lamentandosi poi di non essere stato invitato al tavolo sulla riforma del processo penale, e, manco a dirlo, mette bocca sullafinanziaria. E sullo sfondo c’è Nicola Zingaretti che rassicura l’alleato, ma in un post su Facebook parla di “guerriglia”, una parola che sembra riferirsi all’Italia Viva di Renzi, che già bombarda l’esecutivo come fosse una forza di opposizione. Detto fuori dai denti, gli alleati di governo non si sono ancora seduti al ...

MontalvoNews : Oggi pomeriggio alle ore 18.00 nel Foyer del @tdCarloMonni ultimo incontro della rassegna Campi di Libri, protagoni… - puglia_tv : Presentati stamani presso il Foyer del Verdi lo spot ufficiale della stagione artistica 2019-20 e il laboratorio di… - Elektroteo : RT @contefiele: Dal progetto di Populous per il nuovo stadio. Ma che è, il foyer della Scala? Lo stadio è birra sgasata, puzza di piscio e… -