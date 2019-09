Aggressione omofoba a Massa | denunciato ragazzo di 15 anni

Aggressione omofoba a Milano per Tommaso Zorzi : Ennesimo atto di omofobia in Italia, stavolta ai danni di Tommaso Zorzi: il ragazzo è stato riconosciuto da una donna che lo ha successivamente colpito con una borsetta. Ha dell'incredibile quello che è accaduto ieri a Tommaso Zorzi, personaggio televisivo e influencer, che è stato aggredito senza un apparente motivo in pieno centro a Milano. Un Aggressione di natura omofoba contro il ragazzo che non ha mai nascosto il suo ...