Agenzie delle dogane | concorso per 40 funzionari esperti | scadenza al 27 ottobre

Asteroidi - “certi che possa avvenire in futuro un impatto”. Ecco la difesa planetaria delle Agenzie spaziali : “Che possa avvenire in futuro l’impatto di un asteroide sulla Terra è certo, ma è una catastrofe che possiamo non solo prevenire, ma evitare”. A parlare è il responsabile della missione Hera per l’Esa, Ian Carnelli al convegno organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che si apre oggi a Roma e in corso fino al 13 settembre. Proprio per questo Europa e Stati Uniti uniscono le forze per affrontare la prima ‘prova ...