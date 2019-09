Afghanistan | un voto insanguinato per mascherare un fallimento

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 28 settembre 2019) Unperun. Unper eleggere un presidente che controlla neanche la metà del territorio sul quale dovrebbe governare. Si è aperto all’insegna del terrore il primo turno delle presidenziali in, che vede opposti il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo dell’esecutivo Abdullah Abdullah. Dopo settimane costellate di attentati firmati dai talebani con l’intento dichiarato di far saltare le elezioni, attacchi sono stati registrati all’apertura dei seggi in diverse zone del Paese. Almeno due persone morte e diverse ferite in vari attentati durante lo svolgimento delle elezioni presidenziali in. Diciassette i feriti, a detta delle autorità locali. Presso un seggio elettorale nella provincia orientale di Nangarhar, nel distretto di Sorkh Rod, l’esplosione di una mina ha ...

