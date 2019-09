Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Si apre all’insegna del terrore il primo turno delle presidenziali in, che vede opposti il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo dell’esecutivo Abdullah Abdullah. Dopo settimane costellate di attentati firmati dai talebani con l’intento dichiarato di far saltare le elezioni, attacchi sono stati registrati all’apertura dei seggi in diverse zone del Paese.due le vittime, 17 i. Una bomba è esplosa in una scuola nel distretto diRod, nella provincia orientale di Nangarhar, costando la vita aduna persona e provocando il ferimento di altre tre. Il bilancio dell’attacco è stato confermato all’agenzia Dpa dal consigliere provinciale Sohrab Qaderi. Un’altra esplosione è avvenuta a Kandahar all’interno di una moschea, usata per le operazioni di. Qui, secondo la polizia, si contano 14, compreso un agente. Attacchi con razzi ...

TutteLeNotizie : Afghanistan, sangue sul voto: bombe a Sorkh Rod e Kunduz: almeno due morti e 17 feriti - danilocis1 : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, sangue sul voto: bombe a Sorkh Rod e Kunduz: almeno due morti e 17 feriti - doloresebasta : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, sangue sul voto: bombe a Sorkh Rod e Kunduz: almeno due morti e 17 feriti -