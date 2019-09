Afghanistan: presidenziali,aperti seggi

Si vota oggi per le elezioniin.Ichiuderanno alle ore 15 (12.30 italiane). Circa 9,5 milioni le persone chiamate alla consultazione elettorale. Quasi 5 mila sedi elettorali sono state create in scuole, moschee e complessi ospedalieri in tutto il Paese. Dispiegati oltre 70 mila uomini delle forze di sicurezza. I due candidati principali sono il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo dell'esecutivo Abdullah Abdullah. i due hanno condiviso il potere negli ultimi 5 anni in un governo di unità.(Di sabato 28 settembre 2019)