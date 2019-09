Afghanistan, attentato a seggio: feriti

Quindici persone sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione avvenuta in prossimità di unelettorale di Kandahar, in, dove sono in corso le elezioni presidenziali. E' il primo attacco significativo dall'avvio delle operazioni di voto nel Paese. Al momento l'attacco non è stato rivendicato.(Di sabato 28 settembre 2019)