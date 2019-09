A te | che ti preoccupi sempre degli altri e mai di te stessa

Fonte : dilei

(Di sabato 28 settembre 2019) A te che sei speciale, certe volte forte e altre fragile. Che pensiprima aglie mai a te. Te che hai un cuore grande e vivi per donare, senza chiedere nulla in cambio. A te che piangi per rifiorire dalle tue lacrime. Che sorridi anche quando le cose non vanno come vorresti, te che saicercare il buono in tutto e tutti. A te che metti passione nei tuoi sogni e hai il coraggio di amare anche quando non è facile. A te che non conosci la parola “rimpianto” e neppure “egoismo”. Te che di fronte alla poca sensibilità e alla cattiveria delle persone, raccogli i tuoi cocci e le tue delusioni e ricomincia come prima. A te che haiuna mano, e all’occorrenza una carezza, per aiutare il prossimo e non ti nascondi mai dinnanzi alle richieste d’aiuto. A te che per molti sei buona, forse troppo, perdebole e sottomessa, non ...

