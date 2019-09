Zucca al forno e altre ricette

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Laalè forse la più invitante delle opzioni, ma prima di pensare alla ricetta occorre scegliere bene la materia prima., come sceglierla «È sempre un rischio acquistare laintera, perché non si sa mai come sarà una volta aperta», spiega lo chef Luca Marchini del ristorante L’Erba del Re di Modena, la zona che più valorizza in cucina laitaliana. «Solo osservando la polpa si può sapere a una prima occhiata se è o meno buona: il grado di maturazione è collegato proprio al colore della polpa, che deve essere di un arancione vivo e opaco, con una consistenza tendente all’umido». Quanto alle tipologie: «Quelle che prediligo sono la Violina (la migliore per le cotture al, le creme e i purè) - ricordando che quella con la buccia rugosa è la migliore - e la Marina, ...

30anni_Giulia : @MartinaMula @SignorinaLave Sarebbe la versione tradotta del 'pumpkin spice latte'. Metti in forno la zucca, la fru… - foodbloggerm : Zucca croccante e saporita al forno , scopri i dettagli su : - UgoliniLorenzo : La zucca è bona ar forno. #LiveQuiz -