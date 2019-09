Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) Che, al secolo Michele Rech, coltivasse il sogno di passare dcarta e l’inchiostro al mondo dell’animazione era risaputo da tempo, lui stesso l’aveva annunciato in una delle scorse edizioni del Wired Next Fest. Ora però quella velleità si sta per trasformare in un progetto concreto: in queste ore, infatti, sul profilo Facebook di Bao Publishing, la casa editrice che da sempre pubblica le sue opere come La profezia dell’armadillo oppure il recente La scuole di pizze in faccia, in cui trovate un sacco di storie che aveva realizzato per Wired, ha reso noto che negli ultimi giorno è terminata la fase di doppiaggio del primo episodio dellaimmaginata dal disegnatore. Da quanto si apprende dal post pubblicato sul social network, infatti, sono arrivate a conclusione le registrazioni dei dialoghi del primo ...

MilanoCitExpo : Zerocalcare sta lavorando alla sua prima serie animata #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : Zerocalcare sta lavorando alla sua prima serie animata - Maxsmp : @welikeduel @La7tv @zdizoro @zerocalcare @makkox @leonardoparata @fandangoweb @miss0uri4 dove sta ? -