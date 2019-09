X Factor 2019 | categorie giudici Assegnazioni scontante?

Ascolti TV | Social Auditel 26 settembre 2019 : Un passo dal cielo 5 ed Eurogames è pareggio - X Factor il più twittato - Dritto e Rovescio è più social : Auditel 26 settembre 2019: X Factor programma più twittato, Eurogames qualche tweet in più di Un passo dal cielo 5 La proposta social di giovedì vede avanti nel trending topic X Factor 13 che con ...

X Factor 2019 : l’assegnazione delle categorie ai giudici : X Factor 2019 Nella terza ed ultima puntata di Audizioni, Alessandro Cattelan ha comunicato l’assegnazione delle categorie ai quattro giudici di X Factor 2019. Per la prima volta, infatti, tale decisione è stata presa dal conduttore, che da quest’anno è anche Creative Producer del talent in onda su SkyUno. Ecco le scelte. X Factor 2019: le accoppiate giudice-categoria Mara Maionchi è al suo settimo anno di X Factor, nonché il terzo ...

#XF13 – X Factor 13 – Terza puntata del 26/09/2019 – Ultimo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Terza puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16%. X Factor cala al 2.9% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...

«Carote» - a X Factor 2019 Nuela sforna il primo tormentone : Forse il vero X Factor è il betacarotene: nella seconda puntata di Audizioni di X Factor 2019 è stato proprio l2019;inedito Carote di Nuela a conquistare la giuria, che con 4 «Sì» lo spedisce direttamente alla fase successiva dei Bootcamp. Presentato nella stessa puntata di Audizioni in cui fa capolino Anastasio, che l2019;anno scorso su quello stesso palco portava il suo inedito La fine del mondo, Nuela fa centro ...

#XF13 – X Factor 13 – Seconda puntata del 19/09/2019 – Nuovo appuntamento con le Audizioni. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Seconda puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della ...

Biglietti per la finale di X Factor 2019 con 24Bottles : 24Bottles è partner ufficiale di X Factor 2019. Ogni concorrente avrà a disposizione una bottiglia riutilizzabile, plastific free, fornita dal brand che mette a disposizione dei fan anche una selezione di Biglietti per la finale. X Factor 2019 è appena iniziato della fase delle audizioni ma già si pensa alla puntata conclusiva. 24Bottles regala due Biglietti per assistere dal vivo alla finale di X Factor 13, in programma dicembre. COME ...

Ascolti TV | Venerdì 13 settembre 2019. Tale e Quale Show riparte dal 21.5% - Quo vado? 13.8%. La prima di Propaganda Live 6.1% - X Factor su Tv8 al 3.5% : Tale e Quale Show 2019 Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 3.844.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Quo vado? ha raccolto davanti al video 2.746.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 10 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A seguire SWAT 2 è stato visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 X-Men – L’inizio ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 12 settembre 2019. Il debutto di Un Passo dal Cielo 5 (21.2%) doppia Cinquanta sfumature di Rosso (11.4%). Dritto e Rovescio parte dall’8.9% - X Factor dal 3.8% : Un Passo dal Cielo 5 - Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Cinquanta sfumature di Rosso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Power Rangers ha interessato 672.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha catturato l’attenzione di 1.467.000 spettatori (7.5%). Su ...