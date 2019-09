«X Factor 13» | le categorie dei giudici e Achille Lauro

X Factor 2019 - audizioni : le categorie assegnate ai giudici : Update: Al termine dell'ultimo appuntamento con la Auditions, ecco le categorie assegnate ai giudici :Mara: Over. "Non avevo particolari simpatie per qualche categorie . Un'età perfetta per avere coscienza e decisione"prosegui la letturaX Factor 2019 , audizioni : le categorie assegnate ai giudici pubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2019 23:03.

X Factor 13 le categorie assegnate ai 4 giudici : X Factor 13 le categorie di ogni giudice: i gruppi a Samuel, Mara Over, Malika under uomini, Sfera Underd Donne L’ultima puntata della audizioni di X Factor 13 in onda su Sky Uno giovedì 26 settembre in streaming su Now Tv e in replica venerdì su Tv8, ha portato alla scoperta anche delle categorie assegnate a ciascuno giudice. Quindi a Mara Maionchi Alessandro Cattelan ha consegnato in mano gli Over, Samuel come è logico che sia, prende i ...