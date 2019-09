Fonte : motorinolimits

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ilarriva sul tracciato di: da venerdì 27 a domenica 29 settembre, live su Sky Sport MotoGP il round di Francia, undicesimo round della stagione 2019. Jonathan Rea si appresta a compiere gli ultimi passi verso il quinto titolo consecutivo, con 91 punti di vantaggio in classifica su Alvaro Bautista, annunciato ufficialmente in … L'articolo: glidelin TV MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : WSBK Magny-Cours: gli orari del weekend in TV - MotoriNoLimits : WSBK Magny-Cours: gli orari del weekend in TV - MotoSportsPT : Magny-Cours marca a despedida de Melandri da Europa no WSBK - -