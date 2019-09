Wanda Nara “irriconoscibile” | beccata ‘così’ per le strade di Parigi

Wanda Nara irriconoscibile per le strade di Parigi : Il trasferimento di Mauro Icardi negli ultimi giorni del calciomercato ha completamente modificato le abitudini quotidiane di Wanda Nara, che adesso è costretta a dividersi tra Parigi, dove gioca il marito, e Milano, dove vivono i figli e lavora lei. Una vita frenetica per la modella argentina, che è stata fotografata dal settimanale Oggi a passeggio per le strade della capitale francese.\\ Wanda Nara sui suoi social appare sempre in perfetta ...

Wanda Nara - il suo video senza veli fa il botto : oltre 1 - 5 milioni di visualizzazioni : Wanda Nara si dimostra ancora una volta una vera e propria bomba sexy. La moglie-agente di Mauro Icardi, oggi attaccante del Psg infatti ha infiammato Instagram con alcuni scatti hot e con un video completamente senza veli che ha fatto lettaralmente il botto con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e con commenti eccellenti come quelli di Giorgia Venturini, sua collega a Tiki Taka, e Alessia Marcuzzi. Wanda, infatti, ha posato completamente ...

Il video hot di Wanda Nara : Instagram in tilt - : Il video da urlo di Wanda Nara: nudo integrale per la moglie di Icardi Marco Gentile FC Inter Paris Saint-Germain (Psg) Persone: Wanda Nara ?

Tiki Taka - “Pierluigi Pardo non vuole più Wanda Nara in studio - clima rovente”. Ma Mediaset smentisce : C’è un “clima sempre più rovente nello studio di Tiki Taka“. A dirlo è il settimanale Chi che nell’ultimo numero è tornato a parlare della presunta crisi tra il conduttore, Pierluigi Pardo, e Wanda Nara. Secondo Alfonso Signorini infatti, il giornalista è “intrattabile” durante le pause pubblicitarie proprio a causa della tensione e del nervosismo provocati dall’avere in studio la moglie di Mauro Icardi. ...

Tiki Taka - "Pardo non vuole Wanda Nara in studio - clima rovente". Mediaset smentisce : UPDATE 21.20: Mediaset, con un tweet, smentisce l'indiscrezione di Chi.In merito a insinuazioni stampa si smentisce categoricamente che nella puntata di TikiTaka del 22/9 vi sia stato nervosismo da parte di Pardo come sanno tutti i presenti in studio. Nessuna cartellina volata, Pardo durante le pause ha cantato e scherzato con gli ospiti come sempre— QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 25, 2019 Tiki Taka, "Pardo non vuole Wanda Nara ...

Wanda Nara posa senza veli su Instagram : follower in delirio : Wanda Nara è uno dei personaggi più chiacchierati intorno al mondo del calcio per via della sua relazione con Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter, e per via della sua professione di agente, proprio del marito oggi attaccante del Psg, e di showgirl dove è una delle punte di diamante della trasmissione Tiki Taka. Qualche giorno fa Striscia La Notizia ha consegnato l'ennesimo Tapiro d'Oro all'ex moglie di Maxi Lopez che, come sempre, l'ha ...

Wanda Nara infiamma i social - : Fonte foto: Instagram Wanda NaraWanda Nara infiamma i social 1Sezione: Spettacoli Tag: FC Inter Marco Gentile Gli scatti di Wanda Nara, la sexy moglie-agente di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter Persone: Wanda Nara Mauro Icardi

Wanda Nara-Pardo - tensione altissima : nel fuorionda volano le cartelline! : Ormai è chiaro, i rapporti tra Wanda Nara e Pierluigi Pardo sono ai minimi storici, il conduttore aveva chiesto l’allontanamento dalla trasmissione Tiki Taka della moglie ed agente di Mauro Icardi in relazione alle trattative negli ultimi giorni di calciomercato, la proposta è stata respinta dai vertici del Biscione. Ma nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente aggravata come riporta il settimanale ‘Chi’: ...

Wanda Nara e Pardo - in pausa a Tiki Taka “volate le cartelline” : è gelo : Wanda Nara e Pierluigi Pardo, durante la pausa pubblicitaria a Tiki Taka “volate le cartelline”: tensione alle stelle. Lo spiffero di Chi Wanda Nara e Pierluigi Pardo, la tensione sale alle stelle. A spifferare un altro scottante retroscena avvenuto nel dietro le quinte di Tiki Taka, programma sportivo di Italia 1, è stato ancora il magazine […] L'articolo Wanda Nara e Pardo, in pausa a Tiki Taka “volate le ...

Tiki Taka - "Pardo non vuole Wanda Nara in studio - clima rovente" : "clima sempre più rovente" nello studio di Tiki Taka. A scriverlo è il settimanale Chi che torna a parlare della presunta rottura tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, il giornalista sarebbe "intrattabile" nella pause pubblicitarie a causa del nervosismo dovuto alla presenza in studio della moglie di Mauro Icardi. Nel corso delltima puntata andata in onda, quella di domenica 22 settembre 2019, ...

Wanda Nara hot - backstage a luci rosse del servizio fotografico : il VIDEO scatena la fantasia dei follower : Wanda Nara senza veli nel VIDEO hot del backstage del servizio fotografico: quanta sensualità sui social Due sere fa Wanda Nara ha augurato la buonanotte ai suoi follower su Instagram con degli scatti bollenti. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi ha postato due foto che la ritraggono senza veli su un letto. Ieri sera, però, Wanda ha deciso di fare un ulteriore regalo a tutti i suoi follower, facendo scatenare la loro ...

Wanda Nara completamente nuda sui social : Incontenibile e provocante. Protagonista sempre. Anche se il mercato calcistico si è chiuso e Maurito è andato a giocare in Francia, Wanda Nara non ha ancora finito di stupire e alzare la temperatura social. Posa completamente nuda per un servizio ad alto tasso erotico e lascia tutti senza fiato. Forse è sdraiata nel suo nuovo letto parigino… “Buenas noches” scrive accanto all’immagine che la ritrae di schiena senza nulla addosso. ...

Wanda Nara completamente nuda sui social : Incontenibile e provocante. Protagonista sempre. Anche se il mercato calcistico si è chiuso e Maurito è andato a giocare in Francia, Wanda Nara non ha ancora finito di stupire e alzare la temperatura social. Posa completamente nuda per un servizio ad alto tasso erotico e lascia tutti senza fiato. Forse è sdraiata nel suo nuovo letto parigino… “Buenas noches” scrive accanto all’immagine che la ritrae di schiena senza nulla addosso. ...

Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara - il croato passa alle vie legali : presentata una denuncia alla Procura : Il centrocampista dell’Inter ha deciso di denunciare quelle testate giornalistiche che pubblicarono la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara Marcelo Brozovic passa al contrattacco, il centrocampista croato infatti ha deciso di denunciare tutte quelle testate giornalistiche che, lo scorso febbraio, hanno pubblicato la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara. Piero Cruciatti/LaPresse Il gip del tribunale di Milano ha ...