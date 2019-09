Volley | Europei 2019 | la magia della piccola Slovenia | una squadra “italiana” in Finale

Volley - Europei 2019. Francia e Serbia : finale in palio e anticipo di spareggio per Tokyo? : Per Parigi e anche un po’ per Tokyo 2020. Francia e Serbia iniziano stasera la lunga battaglia che si concluderà a gennaio nel torneo di qualificazione olimpica con l’ultimo posto in palio per in torneo a cinque cerchi. Per ora ci si gioca “solo” l’Europeo e di fronte ci sono due squadre imbattute che si aggrappano a questo match per salvare una stagione fin qui piuttosto negativa. I favori del pronostico vanno alla Francia ma questo Europeo, ...

Francia-Serbia oggi - Semifinale Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi venerdì 27 settembre si gioca Francia-Serbia, Semifinale degli Europei 2019 di volley maschile. All’AccorsHotel Arena di Parigi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, si preannuncia il tutto esaurito per sostenere i Galletti verso l’impresa: i ragazzi di Laurent Tillie, capaci di eliminare l’Italia ai quarti di finale, vanno a caccia della finale di fronte al proprio pubblico e partiranno leggermente favoriti in uno ...

Volley - Europei 2019 : miracolo Slovenia! I ragazzi di Alberto Giuliani volano in finale - Polonia eliminata : Spettacolo, emozioni e tantissimi colpi di scena al Dvorana Center Stozice di Lubiana nella semifinale degli Europei 2019 di Volley tra Slovenia–Polonia. I ragazzi di Alberto Giuliani, spinti da un pubblico meraviglioso, hanno proposto la loro migliore pallavolo, fatta di grande continuità in attacco e caparbietà e attenzione in ricezione. La squadra di Heynen ha armato con costanza le proprie bocche da fuoco: Leon e Kubiak. Il risultato è ...

LIVE Slovenia-Polonia 3-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : impresa dei padroni di casa - campioni del mondo annichiliti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:55 Non c’è stato il tempo di ribadirlo durante il match, ma il pubblico è stato qualcosa di eccezionale, di solito si parla di settimo uomo, ma stavolta è stato qualcosa di più. I ragazzi di Giuliani si giocheranno domenica 29 a Parigi il titolo di ...

LIVE Slovenia-Polonia 3-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : impresa dei padroni di casa - campioni del mondo annichiliti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:53 Stasera abbiamo assistito a qualcosa di incredibile, la Slovenia ha smentito tutti gli addetti al lavoro e si è andata a conquistare una finale che mancava dal 2015, eliminando prima i campioni d’Europa e poi quelli del mondo. Menzione d’onore a Tine Urnaut che ha fatto una partita al di fuori di qualsiasi logica. 25-23 INCREDIBILE! Battuta in rete di Kubiak e la Slovenia ...

LIVE Slovenia-Polonia 2-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : è guerra nel quarto set (14-15)! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Sbaglia anche Bieniek, si va avanti ad errori, da una parte e dall’altra. 17-18 Invasione di Kozamernik. 17-17 Errore al servizio, zona calda del set in vista. 16-17 Diagonale vincente di Muzaj, non sfruttano i padroni di casa. 16-16 Ace di Urnaut, il palazzo scende giù, scende giù! 15-16 Risponde Pajenk, adesso la tensione è alle stelle, si protesta ad ogni punto. 14-15 Bieniek ...

LIVE Slovenia-Polonia 2-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa si portano ad un set dalla finale - pallavolo stellare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 2-1 SLOVENIA, URANUT PORTA I SUOI IN VANTAGGIO! Azione spettacolare, difese miracolose, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. 24-22 Muzaj annulla il primo set-point. Giuliani chiama time-out, c’è Leon al servizio che fa tanta paura… 24-21 Chiama challenge Giuliani ed ha ragione, il muro di Leon è fuori, tre set-point per i padroni di casa. 23-22 Muro a 1 di Leon su ...

LIVE Slovenia-Polonia 1-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa provano a scappare nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-20 Ancora un servizio vincente per il centrale polacco, tensione alle stelle. 22-19 Arriva l’ace di Bieniek, l’allungo nel second set era partito proprio da lui. 22-18 Sbaglia stavolta Stern dai nove metri. 22-17 Sparacchia fuori Konaski da seconda linea, i padroni di casa volano a +5 e Heyen non ferma il gioco. 21-17 Ace di Stern con l’ausilio del nastro, questa fa non ...

LIVE Slovenia-Polonia 1-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa sprecano un set-point - i biancorossi impattano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-26 MURO DI KONARSKI SU CEBLUJ! La Polonia impatta. 24-25 ACE DI BIENIEK! Sta succedendo di tutto. 24-24 Cebulj ha avuto la palla per chiuderla, Leon fa buona guardia a muro, si va ai vantaggi. 24-23 Time-out di Heynen, Gasparini se ne va al servizio da freddo. 24-23 Non passa stavolta la sua battuta, set-point Slovenia, entra Gasparini per alzare il muro. 23-23 Zona di conflitto tra Urnaut ...

LIVE Slovenia-Polonia 1-0 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : si va avanti punto a punto nel secondo set - pallavolo stellare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-20 Ci pensa Konaski, parallela pulita per lui. 21-19 Errore gravissimo di Kubiak, la palla si fa tutto il nastro e finisce fuori. 20-19 Sbaglia la battuta Leon, non è da lui. 19-19 Ferma il gioco Giuliani, fase estremamente delicata del set e del match. 19-19 Non passa Urnaut, muro di Nowakoski, di nuovo parità, che partita! 19-18 Leon passa sopra, lui e Kubiak stanno facendo bene. 19-17 ...

LIVE Slovenia-Polonia 1-0 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : padroni di casa eroici - recuperano un set che sembrava perso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-11 Diagonale in extra-rotazione, pallavolo di altissimo LIVEllo. 12-11 Non passa il servizio di Pajenk. 12-10 Stern va a segno da seconda linea, non poteva sbagliare senza muro. 11-10 Leon prende l’ascensore e passa sopra il muro a tre, mamma mia.. 11-9 Si spegne in rete la battuta di Bieniek. 10-9 Out il servizio di Stern. 10-8 Parallela ai limiti del possibile per Cebulj, ma la ...

LIVE Slovenia-Polonia 16-18 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : è battaglia all’ultimo sangue! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-18 Diagonale all’incrocio delle righe per Konarski, che è entrato bene in partita. 16-17 Disastro di Drzyzga in palleggio. 15-17 Mani-out di Gasparini, che si sta ben comportando in attacco. 14-17 Konaski sfrutta il muro scomposto di Urnaut. 14-16 In rete il servizio di Leon, che grazia la ricezione avversaria. 13-16 Pipe mostruosa di Kubiak, che prende in pieno volto Pajenk, mamma ...

LIVE Slovenia-Polonia 0-0 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : si parte a Lubiana - adrenalina alle stelle! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Time-out Polonia. 8-9 Ancora un errore in attacco di Muzaj, Slovenia a -1. 7-9 Cebulj si prende la squadra sulle spalle, parallela di estrema bellezza. 6-9 Pallonetto sconclusionato dell’opposto polacco. 5-9 Diagonale sui cinque metri per Muzaj. 4-8 Parallela vincente di Gasparini, ottima ricezione di Cebulj. 3-8 Ace di Leon, che trova un angolo pazzesco. 3-7 Time-out per coach ...

LIVE Slovenia-Polonia 0-0 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : campioni del mondo favoriti - i padroni di casa sognano il colpo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Sestetto Polonia: Nowakoski, Muzaj, Leon, Drzyzga, Kubiak, Bieniek e Zatorki. 20:26 Tocca adesso a quello sloveno, brividi… 20:25 E’ il momento dell’inno nazionale polacco. 20:24 16.000 i tifosi presenti, si prevede una vera e propria bolgia. 20:23 Ultimi minuti di riscaldamento a Lubiana, ci siamo quasi. 20.20 La formazione che avrà la meglio sfiderà, domenica 29 a ...