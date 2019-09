Volley - Europei 2019 : la magia della piccola Slovenia - una squadra “italiana” in Finale. Numero di Giuliani - Russia e Polonia inginocchiate : Un Paese di due milioni di abitanti (praticamente la stessa popolazione di Milano), una Nazione sportivamente forte che nell’ultimo mese ha vinto la Vuelta di Spagna con Primoz Roglic (già terzo al Giro d’Italia) e che ieri sera ha compiuto un’autentica impresa sportiva. Questa è la Slovenia, una Nazione molto piccola ma che ha deciso di investire tantissimo sullo sport e che in molte discipline è in grado di tenere testa alle ...

Volley - Europei 2019. Francia e Serbia : finale in palio e anticipo di spareggio per Tokyo? : Per Parigi e anche un po’ per Tokyo 2020. Francia e Serbia iniziano stasera la lunga battaglia che si concluderà a gennaio nel torneo di qualificazione olimpica con l’ultimo posto in palio per in torneo a cinque cerchi. Per ora ci si gioca “solo” l’Europeo e di fronte ci sono due squadre imbattute che si aggrappano a questo match per salvare una stagione fin qui piuttosto negativa. I favori del pronostico vanno alla Francia ma questo Europeo, ...

Francia-Serbia oggi - Semifinale Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi venerdì 27 settembre si gioca Francia-Serbia, Semifinale degli Europei 2019 di volley maschile. All’AccorsHotel Arena di Parigi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, si preannuncia il tutto esaurito per sostenere i Galletti verso l’impresa: i ragazzi di Laurent Tillie, capaci di eliminare l’Italia ai quarti di finale, vanno a caccia della finale di fronte al proprio pubblico e partiranno leggermente favoriti in uno ...

Volley - Europei 2019 : miracolo Slovenia! I ragazzi di Alberto Giuliani volano in finale - Polonia eliminata : Spettacolo, emozioni e tantissimi colpi di scena al Dvorana Center Stozice di Lubiana nella semifinale degli Europei 2019 di Volley tra Slovenia–Polonia. I ragazzi di Alberto Giuliani, spinti da un pubblico meraviglioso, hanno proposto la loro migliore pallavolo, fatta di grande continuità in attacco e caparbietà e attenzione in ricezione. La squadra di Heynen ha armato con costanza le proprie bocche da fuoco: Leon e Kubiak. Il risultato è ...

22:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:55 Non c'è stato il tempo di ribadirlo durante il match, ma il pubblico è stato qualcosa di eccezionale, di solito si parla di settimo uomo, ma stavolta è stato qualcosa di più. I ragazzi di Giuliani si giocheranno domenica 29 a Parigi il titolo di

22:53 Stasera abbiamo assistito a qualcosa di incredibile, la Slovenia ha smentito tutti gli addetti al lavoro e si è andata a conquistare una finale che mancava dal 2015, eliminando prima i campioni d'Europa e poi quelli del mondo. Menzione d'onore a Tine Urnaut che ha fatto una partita al di fuori di qualsiasi logica. 25-23 INCREDIBILE! Battuta in rete di Kubiak e la Slovenia

18-18 Sbaglia anche Bieniek, si va avanti ad errori, da una parte e dall'altra. 17-18 Invasione di Kozamernik. 17-17 Errore al servizio, zona calda del set in vista. 16-17 Diagonale vincente di Muzaj, non sfruttano i padroni di casa. 16-16 Ace di Urnaut, il palazzo scende giù, scende giù! 15-16 Risponde Pajenk, adesso la tensione è alle stelle, si protesta ad ogni punto. 14-15 Bieniek

25-22 2-1 SLOVENIA, URANUT PORTA I SUOI IN VANTAGGIO! Azione spettacolare, difese miracolose, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. 24-22 Muzaj annulla il primo set-point. Giuliani chiama time-out, c'è Leon al servizio che fa tanta paura… 24-21 Chiama challenge Giuliani ed ha ragione, il muro di Leon è fuori, tre set-point per i padroni di casa. 23-22 Muro a 1 di Leon su

22-20 Ancora un servizio vincente per il centrale polacco, tensione alle stelle. 22-19 Arriva l'ace di Bieniek, l'allungo nel second set era partito proprio da lui. 22-18 Sbaglia stavolta Stern dai nove metri. 22-17 Sparacchia fuori Konaski da seconda linea, i padroni di casa volano a +5 e Heyen non ferma il gioco. 21-17 Ace di Stern con l'ausilio del nastro, questa fa non

24-26 MURO DI KONARSKI SU CEBLUJ! La Polonia impatta. 24-25 ACE DI BIENIEK! Sta succedendo di tutto. 24-24 Cebulj ha avuto la palla per chiuderla, Leon fa buona guardia a muro, si va ai vantaggi. 24-23 Time-out di Heynen, Gasparini se ne va al servizio da freddo. 24-23 Non passa stavolta la sua battuta, set-point Slovenia, entra Gasparini per alzare il muro. 23-23 Zona di conflitto tra Urnaut

21-20 Ci pensa Konaski, parallela pulita per lui. 21-19 Errore gravissimo di Kubiak, la palla si fa tutto il nastro e finisce fuori. 20-19 Sbaglia la battuta Leon, non è da lui. 19-19 Ferma il gioco Giuliani, fase estremamente delicata del set e del match. 19-19 Non passa Urnaut, muro di Nowakoski, di nuovo parità, che partita! 19-18 Leon passa sopra, lui e Kubiak stanno facendo bene. 19-17

13-11 Diagonale in extra-rotazione, pallavola di altissimo LIVEllo. 12-11 Non passa il servizio di Pajenk. 12-10 Stern va a segno da seconda linea, non poteva sbagliare senza muro. 11-10 Leon prende l'ascensore e passa sopra il muro a tre, mamma mia.. 11-9 Si spegne in rete la battuta di Bieniek. 10-9 Out il servizio di Stern. 10-8 Parallela ai limiti del possibile per Cebulj, ma la

16-18 Diagonale all'incrocio delle righe per Konarski, che è entrato bene in partita. 16-17 Disastro di Drzyzga in palleggio. 15-17 Mani-out di Gasparini, che si sta ben comportando in attacco. 14-17 Konaski sfrutta il muro scomposto di Urnaut. 14-16 In rete il servizio di Leon, che grazia la ricezione avversaria. 13-16 Pipe mostruosa di Kubiak, che prende in pieno volto Pajenk, mamma

8-9 Time-out Polonia. 8-9 Ancora un errore in attacco di Muzaj, Slovenia a -1. 7-9 Cebulj si prende la squadra sulle spalle, parallela di estrema bellezza. 6-9 Pallonetto sconclusionato dell'opposto polacco. 5-9 Diagonale sui cinque metri per Muzaj. 4-8 Parallela vincente di Gasparini, ottima ricezione di Cebulj. 3-8 Ace di Leon, che trova un angolo pazzesco. 3-7 Time-out per coach