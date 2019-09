Vittorio Sgarbi attacca Luigi Di Maio | Tentata estorsione sul vincolo di mandato | è

Vittorio Sgarbi mette Papa Francesco sotto accusa : "Silenzio su una sentenza di morte" : "Possibile che il Papa non dica nulla a difesa della vita? Possibile che non abbia nulla da dire sulla sentenza della Consulta che apre le porte al 'suicidio di Stato'. Non possiamo lasciare che a decidere della vita sia un Tribunale con una sentenza di morte!". Vittorio Sgarbi si pronuncia così con

Vittorio Sgarbi sulla questione tradimento : 'La donna lo fa per indole' : Stanno facendo come sempre discutere le parole pronunciate da Vittorio Sgarbi, il noto critico d'arte, che stavolta è intervenuto sulla questione 'tradimento' a Milano, dove in questi giorni si è aperta la mostra "Così fan tutte: l'infedeltà femminile dall'antichità ad oggi", ideata da Gleeden, la prima app di incontri extraconiugali. Sgarbi, a margine della kermesse, ha riferito che il tradimento sarebbe soprattutto un'indole femminile. ...

Vittorio Sgarbi fuori dal Parlamento? L'omissione : perché rischia di perdere il seggio : Brutta gatta da pelare per Vittorio Sgarbi. Come riporta il Fatto Quotidiano, il seggio da senatore dell'ex Forza Italia è a rischio per incompatibilità con alcune cariche che il critico d'arte deterrebbe nelle sue attività extraparlamentari. La Giunta per le Elezioni della Camera ha mandato una mis

Vittorio Sgarbi - la confessione a Pierluigi Diaco : “Ho visto la morte a mezz’ora di distanza” : Vittorio Sgarbi è stato ospite da Pierluigi Diaco nel salottino di Io e Te, in onda su Rai 1: nel corso dell’intervista, il critico d’arte ha mostrato il suo lato più intimo e commosso, dismettendo pe run momento i panni battaglieri con cui siamo soliti vederlo. Diaco gli ha fatto infatti ascoltare la voce della madre scomparsa e lui, visibilmente emozionato, ha commentato: “Le voci dei morti, in questi caso la voce di mia ...

Vittorio Sgarbi si candida a guidare il "Rinascimento" di Forza Italia : "Tajani? Privo di fantasia" : Vittorio Sgarbi si candida a guidare il "Rinascimento" di Forza Italia, il cui futuro è nell'alleanza con la Lega di Matteo Salvini. "Loro stanno sopra il 30% e noi sotto il 10%". E tanto per smuovere le acque - come spiega Il Corriere della Sera - il sindaco di Sutri, nonché deputato azzurro, parla

Enjoy : Peter Gomez racconta il lusso - la droga e il p0rno sul Nove. Vittorio Sgarbi e Gue Pequeno alla prima : Peter Gomez - Enjoy lusso, droga e p0rno: sono questi gli ingredienti di Enjoy, il nuovo programma di Peter Gomez. Il giornalista, dopo aver condotto Le Confessioni, torna sul Nove per affrontare – nel corso di quattro serate - tre delle tematiche più controverse, scottanti e dibattute della nostra società. Al centro dei documentari ci saranno le testimonianze di personaggi che hanno vissuto o vivono tutt’ora questi vizi ...

Mediaset - Vittorio Sgarbi e Valeria Marini in giuria alla Pupa e il Secchione : Sta prendendo corpo la nuova edizione della Pupa e il Secchione. Il conduttore dovrebbe essere Paolo Ruffini. E chi ci sarà nel cast? Secondo TvBlog i nomi sono davvero di primo piano. Ci sono Valeria Marini, che dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, prenderebbe dunque part

La Pupa e Il Secchione 2019 - Vittorio Sgarbi e Valeria Marini in giuria : Dopo i ritardi e i fermi degli scorsi mesi, la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione sta prendendo corpo. In attesa di scoprire il cast dei concorrenti e il regolamento del popolare show di Italia 1 che, a distanza di nove anni dall'ultima stagione condotta da Enrico Papi e Paola Barale, vedrà alla guida Paolo Ruffini, Super Guida Tv rivela in anteprima la presenza di una celebre soubrette nel programma. ...

Vittorio Sgarbi e il figlio di Grillo indagato per stupro - la bomba in aula : "Perché Di Maio è ministro" : C'è spazio anche per le insinuazioni, pesantissime e privatissime, di Vittorio Sgarbi nel giorno della fiducia alla Camera. Durante le dichiarazioni di voti, il deputato eletto con Forza Italia, oggi nel Gruppo Misto, attacca frontalmente Luigi Di Maio: "È stato fatto ministro (degli Esteri, ndr) pe

Vittorio Sgarbi in piazza : "Gentiloni e Franceschini morti che tornano - è inaccettabile" : "Come vede la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario Ue?". Vittorio Sgarbi applaude gli italiani in piazza a Montecitorio insieme a Matteo Salvini e Giorgia Meloni e circondato dai giornalisti si lascia andare a un commento caustico sull'ex premier. Leggi anche:"Di Maio agli Esteri? Allora io...".

Vittorio Sgarbi : "A M5s e Pd non porterà bene. Perderanno tutte le Regioni - dall'Emilia alla Toscana" : "E' un governo composto da 21 capre". Vittorio Sgarbi, in collegamento con Omnibus su La7, ironizza sul nuovo governo giallo-rosso: "Ci tengono tanto che vale la pena di dar loro un sostegno morale. Prosperano nel disordine e nell'ignoranza". Ma tanto, "sono arrivati a un punto di così straordinaria

Sicilia : ‘Dal futurismo al neorealismo’ - lectio magistralis di Vittorio Sgarbi : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – “Dal futurismo al Neorealismo” è il titolo della lectio magistralis che Vittorio Sgarbi terrà il 30 agosto nel cortile del Convitto delle Arti di Noto. L’appuntamento, curato da Sicilia Musei, è previsto alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito. ‘Dal Trecento all’Ottocento, fino a Tiepolo e Canova – scrive Sgarbi nell’introduzione del suo libro – ...

Vittorio Sgarbi : "Ho dei sondaggi riservati. Il Movimento 5 stelle sotto il 10 per cento - la Lega sopra il 40" : "Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sono due figure marginali. Il primo è il finto segretario di un partito dominato da Matteo Renzi e il secondo è un povero ragazzo alla guida di un finto partito". Vittorio Sgarbi, ospite de L'aria che tira su La7, rivela gli ultimi dati sui consensi e parla di Di M