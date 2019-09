Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 27 settembre 2019)diin programma sabato 28 settembre volta a ripristinare il decoro nella

quotidianodirg : Vittoria, iniziativa di Fare Verde per ripulire la villa comunale - InsurancReview : Un’iniziativa di Vittoria Assicurazioni ha dimostrato tutte le potenzialità di un’accurata strategia di gamificatio… - Rickyrickyric89 : RT @romaonanista: 4 a 0 bella vittoria etc etc Ma la vittoria vera è questa di qui giù. Il calcio è uno sport, la Roma una fede, ma la vi… -