Vincolo di mandato | ministro Fioramonti | “Sono contrario | l’ho sempre detto a Di Maio

Vittorio Sgarbi attacca Luigi Di Maio : "Tentata estorsione sul Vincolo di mandato - è fuorilegge" : "L'articolo 67 della Costituzione sancisce che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato'. La multa di 100mila euro evocata da Di Maio, oltre a una grave violazione di un principio costituzionale, è una estorsione". Vittorio Sgarbi, in un post pubblicato sul suo

Di Maio rilancia il Vincolo di mandato. Il Pd dice no : Inserire il vincolo di mandato nel patto di governo tra M5s e Pd. È la richiesta che, da New York, il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi di Maio ha avanzato agli alleati di governo, preoccupato dalla defezione della senatrice Gelsomina Silvia Vono e dalle ventilate migrazioni di altri eletti M5s. Una proposta che rappresenta un cavallo di battaglia del movimento che, però, non sembra aver raccolto il consenso ...

Di Maio insiste sul Vincolo di mandato per i parlamentari

Di Maio vuole introdurre il Vincolo di mandato : “No a mercato vacche”. Ma il Pd risponde picche : Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, prova a rilanciare l'idea di introdurre il vincolo di mandato, modificando la Costituzione. Di Maio chiede un dialogo sul tema al Pd, ma i dem chiudono le porte a ogni possibilità di accordo. E anche dall'interno del M5s arriva qualche protesta.Continua a leggere

Di Maio : "È il momento di introdurre il Vincolo di mandato" : Il Movimento 5 Stelle è in stato di agitazione. Luigi Di Maio teme altri "tradimenti" dopo quello di Gelsomina Vono, senatrice eletta nel M5S e passata oggi al Gruppo Italia Viva di Matteo Renzi. I malumori sono molti e per questo motivo Di Maio ha ribadito che adesso avvierà "tutte le procedure per chiedere il risarcimento di 100mila euro", come previsto nella scrittura privata firmata da ogni candidato del Movimento 5 Stelle prima delle ...

Di Maio : “Silvia Vono va con Renzi? Basta mercato delle vacche. Serve Vincolo di mandato” : “Sono consapevole che questo argomento non è nel programma di governo, ma ne parlerò col Pd perché per me dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano in altri gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare”, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine dell’assemblea generale dell’Onu commentando i cambi di casacca in parlamento. L'articolo Di Maio: “Silvia Vono va con ...

Di Maio : chi cambia partito risarcirà M5s | Dal Pd : "Vincolo di mandato? Scherza?" : Il leader M5s, a margine dell'assemblea Onu, annuncia di voler mettere fine al "cambio di casacche" in Parlamento e rilancia la necessità del vincolo di mandato. "Ne parlerò col Pd" spiega. Secca la risposta di Marcucci (Pd): "Sta scherzando vero?"

Vincolo mandato? No da Pd e Italia Viva : 17.54 "Mi auguro che Di Maio avesse voglia di scherzare, quando ha detto che parlerà con il Pd per introdurre il Vincolo di mandato. L'assenza di esso, sancita dalla Costituzione, ha ancora un valore importantissimo". Così il presidente dei senatori dem, Marcucci, risponde a stretto giro alla proposta lanciata dal ministro Di Maio a New York contro il "cambio di casacca" dei parlamentari Boccia la proposta anche Rosato, vicepresidente della ...

Di Maio : Vincolo di mandato contro il mercato dei parlamentari : Di Maio:"Dobbiamo mettere fine al mercato delle vacche sia dei parlamentari che passano nei gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare"

Di Maio : ora introdurre Vincolo mandato : 17.12 Il ministro degli Esteri e leader M5S Di Maio, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, annuncia che vuole mettere fine al "cambio di casacche" in Parlamento. "E' il momento di introdurre il vincolo di mandato: se passi ad un'altra forza politica vai a casa". Poi parlando della prossima Manovra: "Faremo una lotta senza quartiere all' evasione fiscale,introdurremo il carcere per i grandi evasori". Legge sul fine vita? "Il Parlamento è ...